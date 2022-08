Si no quieren el agua de la presa Yuribia, que busquen otra forma de abastecimiento: alcalde de Tatahuicapan

El presidente municipal de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández aseguró que la toma de la presa Yuribia que llevan a cabo ejidatarios de este municipio se debe a que las autoridades de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque no han cumplido con los compromisos de apoyar a las comunidades aledañas a la prensa.

En entrevista, negó ser el orquestador del cierre de las válvulas que dejaron sin agua a miles de habitantes e incluso, dio a conocer que previamente ya le había advertido a sus homólogos sobre la posibilidad de este cierre a lo que hicieron “oídos sordos”.

“En Tatahuicapan si va a haber problemas con el agua cuando una autoridad se cierra, cuando una autoridad no quiere apoyar (...) yo no soy el orquestador ni soy nada, solamente soy un representante de la ciudadanía del municipio y con el compromiso de atender”, dijo.

González Hernández reconoce que las especulaciones aseguran que se pretende extorsionar o chantajear a las autoridades sin embargo, expuso que no se trata del primer conflicto que se da ya respecto a este tema ya que históricamente no se han respetado los acuerdos establecidos desde el establecimiento de la presa.

¿Por qué se cerraron las válvulas de la presa Yuribia?

Explicó que la inconformidad de los ejidatarios se debe a que, desde el 2021, enviaron a los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán una petición de obras que no fue atendida debido a los cambios en las administraciones municipales.

Y es que, explicó que aunque los gobiernos que concluyeron el periodo se comprometieron en su momento a entregar los apoyos económicos, las actuales autoridades no lo han hecho. “El pueblo ha exigido lo que le corresponde, por acuerdo. Si ya no quieren el agua pues ya, que busquen otra forma de abastecimiento y no los vamos a estar molestando”.

El alcalde de Tatahuicapan recordó que desde la construcción de la presa en 1986 las autoridades hicieron el compromiso de apoyar año con año a esa congregación -ahora municipio- para la realización de obras en la zona.

“Han municipalizado el agua y ‘muy chingones’ ellos cobran lo que son servicios ambientales para la reforestación y ni un peso han invertido acá en la presa, en la parte alta del Yuribia. Ellos han explotado el agua racionalmente, se está secando el río y eso de servicios ambientales ni un peso han dado”, expuso.