Presas vacías, escasez de agua y luego... más huracanes

La temporada de huracanes y tormentas tropicales de este año podría ser más activa de lo que prevé la Universidad de Colorado en aguas del océano Atlántico, dijo el meteorólogo veracruzano, Isidro Cano Luna. Aseguró que el intenso calentamiento que están registrando las aguas de los océanos es un factor importante para la generación de tormentas y ciclones tropicales. Por tal motivo predijo que este año podría sobrepasar los 16 fenómenos tropicales que la mencionada institución pronosticó.

"Lo que sí podríamos asegurar que debido al intenso calentamiento que se está presentando, no tan solo en los continentes, sino también en los océanos, vamos a otra temporada de huracanes muy activa".

Sin embargo, pronosticó que antes de eso va a presentarse una temporada de sequía también muy severa. Incluso, dijo, ya se está presentando en el norte del país en estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila, están padeciendo porque los huracanes que fueron muchos en el 2020, no se acercaron tanto al territorio nacional y esto no llenó presas. "Esto es muy importante porque no hay de donde tomar agua y por tal razón, ya la sequía en lo que son estos sitios se está viendo muy severa", declaró.

Cano Luna pronosticó en ese sentido que para este 2021, podrían formarse entre 22 y 24 fenómenos tropicales. Sin embargo refirió que hasta ahora no se puede predecir las zonas donde podrían impactar, es decir, no se puede decir que impactará Yucatán, o Centroamérica o alguna otra parte.

Y es que explicó que los huracanes y tormentas tropicales se mueven por donde encuentran aguas más cálidas, ya que estas son sus carreteras, y por tal motivo es que muchas veces modifican su trayectoria y sus efectos.

"En lo personal y de acuerdo a lo que estoy observando en el calentamiento que ya se está mostrando a mi consideración vamos a tener entre los 22 y 24 tormentas tropicales para este 2021, ahora nadie puede precisar dónde van a impactar, porque son fenómenos que se van determinando de acuerdo al rumbo que toman. Las temperaturas en el mar las utilizan como carreteras, ellos (huracanes) se van por donde encuentran más cálido y por tal razón muchas de las veces cambian su trayectoria debido a esta situación", manifestó.

Finalmente Isidro Cano Luna indicó que aún y cuando se han presentado altas temperaturas en la entidad, no se han llegado a los récords históricos que se registraron en el año de 1983 de 42.7 grados a la sombra.