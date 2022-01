Presenta MC iniciativa para derogar delito de ultrajes a la autoridad; necesita firma del Gobernador

La dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una propuesta de iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, esto luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmara que se iba a eliminar este delito en Veracruz.

En conferencia de prensa, Sergio Gil Rullán señaló que a 15 días de que el mandatario diera a conocer que se iban a acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre las que se encontraba la derogación de dicho delito, su partido le va a tomar la palabra al mandatario estatal y presentó una iniciativa al respecto.

Leer más: Delito de ultrajes a la autoridad se debe aplicar porque está en la ley: Fiscala

Local “No guardamos silencio en delito de ultrajes a la autoridad”: Namiko Natzumoto

“Para hacerle más fácil el trabajo el gobernador y para que no tenga una sola excusa de que no tiene tiempo, no lo pudo realizar o no le ha pasado firma; a partir de hoy recibió nuestro oficio, la iniciativa, el proyecto y el borrador en papel y en usb para que él le ponga su firma, el número de oficio y la pueda entregar al congreso”, dijo.

Precisó que con esto se podría dar certeza y tranquilidad a mil 033 veracruzanos que están encarcelados de manera injusta por crímenes que no cometieron y que la policía sólo los señaló para que fueran detenidos. “Ya la tiene en el palacio, en su despacho y lo único que necesita para llegar al Congreso es su firma, porque lo único que contiene es la derogación del 331 y del 379 si no me equivoco, no hay nada político, no hay nada oculto”, indica.

Sobre la renuncia del senador Dante Delgado a la presidencia de la Comisión especial que investiga las posibles violaciones al estado de derecho en Veracruz, Gil Rullán explicó que lo único que demuestra este caso es un presidente que “amaga” a un poder federal para proteger a un gobernador que ha cometido 84 casos de abusos de autoridad. “El senador junto con el Senado mandaron un boletín de prensa (…) ya está el boletín y las palabras del senador”.