Presentan plataforma ciudadana "Veracruz no te calles la boca"

Veracruz, Ver.- Con la finalidad de ser un enlace entre la ciudadanía y las autoridades de todos los niveles, para resolver las problemáticas que existan en la conurbación Veracruz-Boca del Río y sus alrededores, integrantes de la Fundación Ayuda a Ayudar, lanzaron la plataforma ciudadana denominada “Veracruz no te calles la Boca”.

Novella Hernández Reyes, integrante de la fundación Ayuda a Ayudar, recordó que esta iniciativa surgió luego de que hace un año realizaran una jornada de acopio y muchas personas se acercaran a preguntar si no ofrecían ayuda para diferentes rubros, de ahí que nació la página de Facebook “No te calles, No te calles” que diariamente recibe entre 8 y 10 denuncias que son canalizadas con la autoridad correspondiente y se le da seguimiento a la respuesta y solución del problema.

“La plataforma se llama Veracruz no te calles la Boca, porque pensamos abarcar lo que es Veracruz como municipio, Boca del Río y los alrededores, esto con la finalidad de que el ciudadano pueda hacer sus denuncias de manera pública y alzar la voz, que es a lo que se tiene miedo de alzar la voz y miedo a las represalias que pueda haber”, comentó en rueda de prensa en conocido café.

A la fecha ya tienen documentadas más de 50 denuncias ciudadanas, que van desde cobros indebidos por parte empresas como CFE y Telmex, llantas ponchadas por baches en la calle, robos de tapaderas de drenaje hasta socavones.

Del mismo modo dijo haber recibido quejas de trabajadores de la salud, que argumentaron no haber sido apoyados por su sindicato durante la pandemia, sobre todo para incapacitarse por problemas cardíacos y otras enfermedades que los hacen un sector vulnerable.

Es así como a través de esta plataforma, los ciudadanos podrán realizar su denuncia y/o solicitar reparación de calles, alumbrado públicos, entre otras peticiones para ser vinculados con las respectivas instancias.

De acuerdo a la activista, se trata de un movimiento ciudadano, que no tiene ningún tinte político ni partidista.

Sin embargo, en estos tiempos electorales, invitó a los candidatos a conocer la plataforma donde realmente se pueden percatar de las necesidades que tiene la población y los problemas que flagelan a la sociedad.