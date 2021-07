Presidenta agradece apoyo de magistrados y consejeros

Sin especificar el porcentaje de reducción, quiénes o el número de personas que se han sumado al proyecto de austeridad impulsado para eficientar el recurso del Poder Judicial, la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, agradeció el apoyo solidario de Magistrados, Magistradas, Consejera y Consejeros que de manera voluntaria aceptaron la propuesta de reducir su compensación y, en algunos casos, el salario.

De forma pública, los integrantes del Consejo de la Judicatura, Consejera Claudia Marlene Galán Espinoza y el Magistrado Esteban Martínez Vázquez han dado a conocer que autorizaron la reducción de sus percepciones en un 30 por ciento como apoyo al Poder Judicial.

Local Ya se acabó el dinero de jueces y magistrados

El jueves pasado se dio a conocer que la Presidenta hizo la propuesta a sus homólogos para que de forma voluntaria redujeran su salario y compensación en un 20 o 30 por ciento, a fin de hacer frente al déficit presupuestal de 500 millones de pesos que tiene este Poder.

Mediante un comunicado, este domingo, la Presidenta recordó que la propuesta va encaminada a hacer más eficiente el recurso del que dispone el Poder Judicial.

“Sabedores de los retos que enfrentamos como nación es necesario que todos nos sumemos a esta iniciativa propia que desde hace tiempo se venía analizando al interior del Poder Judicial en el cuidado del gasto público y reorientarlo para mejorar los servicios que se ofrecen a los justiciables”, mencionó.

Destacó que dicha iniciativa tiene como fin la redistribución de recursos para mantener en marcha programas y acciones en favor de la ciudadanía en general.

“Esta decisión fue difícil, no es la mejor acogida, pero si la más viable para dar respuesta a la sociedad y resolver un problema de solvencia económica ante nuevos retos que tenemos como la fusión de los juzgados micro regionales y algunos familiares, para dar paso a la creación de juzgados laborales entre otras que tenemos en puerta”, expuso.

Además, refrendó el compromiso social de seguir manteniendo un manejo responsable y transparente de los recursos, “reconociendo en sus pares la sensibilidad para actuar en tiempos adversos”.

QUIENES PÚBLICAMENTE EXTERNARON EL APOYO

De forma pública, los integrantes del Consejo de la Judicatura, Consejera Claudia Marlene Galán Espinoza y el Magistrado Esteban Martínez Vázquez han dado a conocer que autorizaron la reducción de sus percepciones en apoyo al Poder Judicial.

“Como integrante del Consejo de la Judicatura informo que sin problema alguno he autorizado que se me realice un ajuste a mis percepciones, esto con la firme intención de apoyar a mi segunda casa desde hace más de 20 años que es el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es momento de sensibilizarnos y concientizar sobre la difícil crisis que actualmente vivimos no solo en nuestra Institución, sino a nivel estatal, por lo tanto, libremente autoricé un reajuste a mi salario”, señaló la Consejera.

En tanto el Magistrado indicó que tomó la decisión de reducir voluntariamente su salario en un 30 por ciento, así como la homologación de bonos en esos términos, con el objeto de coadyuvar a la actual situación que enfrenta el Poder Judicial del Estado.

“Tengo la certeza de que estas medidas son parte de la disciplina financiera para garantizar plazas de trabajo, el fortalecimiento del sistema judicial, la modernización de inmuebles, renovación de equipo informático y rumbo a la digitalización de los servicios, así como para proteger la salud de los trabajadores y justiciables con espacios dignos, modernos y seguros”, expresó.