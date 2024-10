¿Alcanzarán recursos para regresar ruta histórica del tren México-Veracruz? Empresarios opinan

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que se proyectan varios proyectos carreteros para Veracruz, empresarios y transportistas opinan que los planes son positivos, porque de lograrse mejorarán la infraestructura estatal, no obstante, les inquieta que los recursos no alcancen para todo lo proyectado y que no beneficien a todos los sectores.

Entre los compromisos que hizo para Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum, destacan, las nuevas líneas de tren, la recuperación de la ruta histórica de México-Puebla-Veracruz para que regrese el servicio de pasajeros. Además anunció la ampliación de las vías carreteras de Tuxpan-Pánuco a Tampico y Paso del Toro y de Los Tuxtlas y Acayucan.

Cambio de rumbo

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Xalapa, Miguel Hernández Díaz, opinó que lo que escuchó ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum le parece que es un cambio de rumbo en varios temas.

Te puede interesar: Pese a tener grandes atracciones, a Veracruz no llega el turismo necesario

Lo que más le llamó la atención es lo dicho en el asunto de las energías renovables. “Es necesaria esa infraestructura para que exista crecimiento económico. Necesitamos infraestructura para las empresas, para el traslado de nuestras mercancías y necesitamos mejores puertos, aeropuertos y carreteras”.

Proyecto de ampliar autopista es positivo, señalan / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Dijo que el anuncio de un proyecto para ampliar autopistas y puertos es algo muy positivo, tanto para elevar las importaciones como para las exportaciones.

Remarca que la ampliación del puerto de Tuxpan va a ser muy positiva así como el regreso de los trenes de pasajeros, específicamente el de la Ciudad de México a Veracruz. “Es totalmente positivo, es un gran proyecto, ojalá y venga acompañado con la ampliación y mejora del tren de carga, que es donde también beneficiaría mucho”, dijo.

Carreteras están destrozadas

Al respecto, el presidente de la Coparmex-Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, opina que es positivo que se rehabiliten las carreteras porque en Veracruz están completamente desbaratadas. “La Xalapa-Veracruz está en un pésimo estado, por lo que se revientan las llantas por no tener mantenimiento, así que será bueno que les pongan atención”.

Nuevas líneas de tren, entre los proyectos planteados / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Resalta que no es posible que todas las carreteras del estado tengan ese grado de abandono ya que no solo le pega a los transportistas sino también al turismo. “Así que ojalá y realmente voltee este nuevo gobierno federal a la red carreteras veracruzana porque tiene mucho tiempo que está descuidada”.

Local Crece problemática de inseguridad en carreteras; empresarios piden a nuevos gobiernos hacerse cargo

En cuanto a la ampliación del puerto de Tuxpan, comenta que ha platicado con empresarios de esa zona y le han dicho que lo primero que deben hacer es dragar y acomodar un tubo de Pemex para que puedan entrar barcos de más envergadura.

Díaz Morante comenta que todo es positivo, pero ahora hay que preguntar de dónde saldrán todos los recursos para todos los proyectos anunciados, “es bueno hacer compromisos pero se tiene que ver de dónde saldrán los dineros, pero vemos el tema positivo para la entidad”.

Nada para el transporte

Sobre el tema, el representante de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Joaquín Gómez aseguró que el temor es que se construirán autopistas de cuota que no benefician a los constructores. “Hablan de carreteras, pero ¿escuchó algo para apoyar el transporte?”.

Más información: Conductores en riesgo por robos y asaltos; autopista Puebla-Veracruz, la más peligrosa

En ese sentido, apunta que las carreteras las van a hacer los constructores “para ellos”. “Serán de cuotas que nosotros no podemos pagar. En mi opinión primero deberían componer nuestras carreteras y calles que están destrozadas. Están hechas pedazos todas y quieren ampliar más”.

Transportistas indican que preocupa que nuevas autopistas se traduzca en más casetas / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Como dirigente transportista, expone que es preocupante que nunca habló del transporte, no dicen del sector, “significa que estamos marginados”.

El proyecto es hacer más autopistas concesionadas como la de Perote que es de las más caras del país. “Las casetas en Veracruz son las más caras que hay en todo México, eso y la inseguridad son los problemas que tienen que atender”, concluyó.