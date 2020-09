Presidenta del Tribunal presiona a magistrada; escucha el audio

Xalapa, Ver.- Nuevamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado es escenario de una controversia entre sus integrantes, pues con un audio de una llamada entre la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, y la magistrada presidenta de la Octava Sala, Concepción Flores Saviaga, se exhibe las diferencias que existen entre ambas.

En el audio, con duración de 1:07 minutos y el cual está cortado, se da cuenta de la discusión que se generó, luego de que la magistrada Concepción Flores Saviaga le solicitara a la presidenta que se le entregara por escrito la adscripción a la Octava Sala de la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien tomaría el espacio que le corresponde al magistrado Roberto Dorantes Romero.

“No les voy a girar oficio alguno porque es obligación de ustedes, integrantes de la Sala, recibir a quien está adscrita a esa Sala, independientemente de las situaciones que se den, que sabemos que los titulares van a regresar o no van a regresar, el día que suceda vamos a tener que actuar”, le señala Martínez Huerta.

Y de forma inmediata prosigue: Le pido por favor señora magistrada que conserve la cordura y ya por favor deje de estar con las acciones que está haciendo, yo soy una dama y no voy a discutir más con usted, si ustedes no quieren atender lo que es su obligación hacer como integrantes de la Sala de recibir a una nueva magistrada, entonces no sé qué acciones va a haber.

Ante dicha respuesta, la magistrada Concepción Flores Saviaga le responde: Haga las acciones que considere convenientes conforme a derecho señora magistrada, yo no le estoy faltando al respeto en ningún momento, yo le estoy pidiendo que lo haga formalmente, usted me ha negado la información que le pedí en la sesión del pleno y de ahí se volvió el problema.

Los datos a conocer con el audio señalan que la solicitud fue hecha de manera escrita para lograr un sustento con el cual comprobar a las autoridades federales que la oficina del magistrado Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso pese a contar con el amparo 402/2019 radicado en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, será ocupada por una de las magistradas que obtuvo su nombramiento el pasado 30 de julio en el Congreso local.

Tras los hechos, Flores Saviaga integró un cuadernillo de antecedentes en el que se establece que la Octava Sala no ha incurrido en responsabilidad ante el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad federal, misma que decidió otorgar el amparo al magistrado Dorantes Romero.

Asimismo, fijó en la puerta principal de dicha Sala un Acta Administrativa donde se establece que se adhiere a la suspensión de actividades en estricto cumplimiento al circular número 15 emitido por el Consejo de la Judicatura, así como de las recomendaciones emitidas por la pandemia provocada por el Virus SARS-COV-2.

Se debe recordar que Flores Saviaga dio a conocer que el pasado 21 de agosto se realizó una violación a la privacidad y derechos del magistrado Marco Antonio Lezama Moo, pues se intentó tomar la oficina que tenía asignada en la Primera Sala. Esta sería entregada a la recién nombrada magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Indicó que ese día también se pretendió realizar la toma de la oficina del magistrado Roberto Dorantes Romero en la Octava Sala; sin embargo, se pudo intervenir y evitar el hecho.

“Quisieron hacer un movimiento en la Octava Sala, pero no pudieron, querían sorprender al Secretario de Acuerdos, pero habíamos decretado un receso por el brote de contagios (de Covid-19), por lo que no les fue posible actuar”, manifestó.