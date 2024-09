AMLO se despide de los veracruzanos, informa que se irá a Palenque y no quiere visitas [Video]

Veracruz, Ver.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se despidió de los veracruzanos en su última visita por la ciudad y anunció que radicara en Palenque Chiapas, donde se dedicará a escribir un libro.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se despidió de los veracruzanos, lo acompaña su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller / Foto: Cortesía / Gobierno del Estado de Veracruz

En su discurso, el ejecutivo federal afirma que termina su gestión contento y aunque los simpatizantes pedían “no te vayas”, explica que ya se terminó su ciclo y emulando al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, externó “sufragio efectivo no reelección”.

“Vine a despedirme de ustedes, me voy contento, ya se terminó un ciclo y no puedo traicionar principios, miren, yo soy Maderista; hay tres presidentes que debemos recordar con cariño, Benito Juárez, Francisco I. Madero y ¿Cuál era su lema? Sufragio efectivo no reelección y el tercer presidente que hay que recordar con cariño, el general Lázaro Cárdenas del Río”, dijo.

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destaca que todos los que se dedican a la política no deben tener apego al poder ni al dinero, sino que la felicidad es estar bien con uno mismo, con su conciencia y estar bien por el prójimo.

Reiteró que ahora que termine su ciclo viajará a Palenque, Chiapas donde realizará unas investigaciones para escribir un libro sobre la grandeza cultural de México y advirtió que no recibirá a nadie.

“Ya me voy para Palenque y aprovecho para decirles que, a lo mejor alguien va a decir voy a pasar a ver a mi paisano, fíjense que no, no va a ser tan fácil porque yo no quiero atender, recibir, ¿saben por qué? porque son millones, si yo le abro la puerta a una familia, le tengo que abrir la puerta a todos y entonces ya no trabajo, porque no crean que voy a la hamaca, no, voy a tener un espacio de quietud porque voy a escribir", detalló.

Cientos de veracruzanos acudieron para ver al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador / Foto: Cortesía / Gobierno del Estado de Veracruz

Finalmente AMLO asegura estar contento por entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de quien dijo es extraordinaria, excepcional, preparad con experiencia, con honestidad y de buenos sentimientos.

“No hay nada que temer, van a seguir todos los programas de Bienestar y hasta mejor, que ahora, yo les puedo decir que en poco tiempo la presidenta de México, va a ser la mejor presidenta del mundo, no los estoy choreando”, externó.