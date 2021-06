Presidente del OPLE en Alvarado denuncia amenazas de parte de candidato

Veracruz, Ver.- El presidente del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el municipio de Alvarado, Pedro Luis Ramón Delfín denunció ser víctima de amenazas del candidato a la alcaldía por la coalición Veracruz Va, Octavio Ruiz Barroso.

En un video posteado en su perfil de Facebook, explicó que ha recibido escritos de parte de Ruiz Barroso por lo que ya se presentó una denuncia por amenazas, violación a la intimidad y ultrajes a la autoridad.

Detalló algunas de las irregularidades que se presentaron durante el proceso por parte de la gente de Octavio Ruiz Barroso como en el particular caso de la casilla que se instaló en la comunidad de Buena vista.

Explicó que recibió mensajes privados del abanderado de Veracruz Va para no levantar dicha casilla así como de sus particulares para pedirle que no se abriera la paquetería para revisar porque presuntamente estaban infladas a favor de Ruiz Barroso.

“Ahora revisando el computo me parece más clara la idea del por qué lo pidió, porque claramente no se veía favorecido en esa casilla, a partir de ese momento realizó una campaña mediática en mi contra, en contra de mi reputación para tratar de solicitar que dichas casillas no fueran aperturadas (..) el candidato me estaba solicitando la realización de un delito”, dijo.

Indicó que después de que se negó a ceder a las peticiones de Ruiz Barroso, se inició una campaña de desprestigio hacia su persona y e incluso se soltaron rumores de que estaba siendo amenazado por la candidata de Morena, virtual alcaldesa.

“Mi preocupación llegó a tal que empecé a ver en redes sociales que el mismo candidato dijo que yo le había dicho que había sido amedrentado por la candidata de Morena, me causa duda de que estuviera haciendo eso pensando en hacerme algo y luego decir, se los dije fue la otra candidata”, agregó.

Argumentó que el proceso se realizó conforme a la ley ya que se procedió a la revisión de los paquetes electorales.