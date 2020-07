Presidente Evangélico de Veracruz, Guillermo Trujillo, da positivo a Covid-19

Xalapa, Ver.- El presidente de la red Evangélica en Veracruz, Guillermo Trujillo Alvarez dio a conocer mediante un video que dio positivo a Covid-19.

Hoy me dieron el resultado a Covid-19 y salí positivo, me lo tuve que hacer porque me sentía mal dijo.





Expresó que era necesario hacerse el examen y salió positivo, por lo que se resguardará estos días.

Mencionó que lleva todos los protocolos de salud y es atendido de forma médica con todas las indicaciones.

Exhortó a los ciudadanos que se cuiden del Covid-19 debido a que es algo serio, pero ignora donde pudo contraer el virus.

Muchas personas están muriendo en este momento, yo les exhorto, les invito, les conmino a que se cuiden, de verdad es serio, usen todas las protecciones necesarias si van a salir señaló.