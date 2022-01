Presidentes municipales desperdician conocimientos que se ofrecen en las universidades

El rector de El Colegio de Veracruz (COLVER) Mario Raúl Mijares Sánchez considera que las autoridades municipales desperdician el conocimiento e investigación que se imparte en las universidades.

“Los invitamos con un manual para que pudieran hacer su plan municipal y no se acercó nadie; hay un temor, y es histórico no solo los presidentes municipales, como que no se acercan a las universidades, lo que se le llama la teoría y la praxis en México ni se toma en cuenta”.

Local





Lamenta que todo lo que se hace en las universidades ni los entes privados ni los públicos lo toman en cuenta, por lo que los invitó a hacer una maestría en Gobierno Municipal que será de manera virtual.

“Nosotros tendríamos que estar ya como universidad especializada en ciencia política y administración pública, que ellos estuvieran ya con nosotros viendo lo que es su plan municipal y la maestría, ya tenemos invitaciones hechas y parece que sí hay un ánimo, no es tanto el presidente municipal sino su personal le está interesando mucho esta profesionalización que estamos llevando a los municipios, pero ojalá y ahora sí nos volteen a ver”.

Refiere que el Instituto de Administración Pública y el Colver son especialistas en dar capacitación en finanzas, en recursos materiales, financieros, transparencia, pues para ello están los investigadores.

“Es increíble cómo se desperdicia este conocimiento, son 24 investigadores que están con esta posibilidad de llevar a cabo proyectos muy importantes”.

En conferencia de prensa, la subdirectora de Educación Continua y Vinculación Laura Elizabeth Bello Reyes da a conocer también que este año se conmemora el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pensador de la libertad por lo que se continuará ofreciendo diplomados, talleres y cursos para todas las dependencias de gobierno que lo soliciten.

Asimismo, habrá foros de ciencia política que serán impartidos los sábados a través de las redes sociales del Colver.