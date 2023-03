¿Venta de plazas en el Tribunal Superior de Justicia? Presidenta pide denunciar casos

Al asegurar que no hay denuncias formales, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre dijo tener conocimiento de una posible venta de plazas al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Entrevistada previo a la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en la capital veracruzana, pidió a los afectados presentar denuncias ante las instancias competentes.

"Hasta el momento no tenemos una queja formal, yo he escuchado que hay rumores, eso como se lo están indicando a ustedes (los medios de comunicación), pero al final del día yo no tengo ninguna denuncia formal", dijo.

Local ¿Habrá justicia en caso de regidor Sebastián “N”? Exigen a Fiscalía que resuelva

La magistrada recordó que la venta de plazas es un delito, por lo que es un acto que debe ser denunciado para su investigación.

"Ustedes saben que la venta de plazas de cualquier naturaleza está prohibida, la que sea", expuso.

Destacó que tiene conocimiento del tema, pero a la fecha no se tiene alguna denuncia formal que acredite que se están realizando este tipo de situaciones.

¿Cómo se dio a conocer la supuesta venta de plazas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado?

Mediante un audio de manera anónima, una persona denunció que el año pasado presuntamente él y otras cinco personas fueron estafadas por un supuesto trabajador del Poder Judicial, quien les ofreció una plaza a cambio de 200 mil pesos, 100 mil pesos como pago de inicio y 100 mil más mientras se encontraban laborando.

La persona señaló que supuestamente el empleado pertenece al Sindicato Democrático de Empleados del Poder Judicial, por lo que tanto él como las demás personas consideraron que podían obtener la plaza.

Te puede interesar: Red de Mujeres pide retirar Comisión de la Niñez y la Familia a regidor de Veracruz

Mediante un audio anónimo, una persona expuso que él y otras cinco personas fueron estafadas por un supuesto trabajador del Poder Judicial | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Sin embargo, a la fecha no se les ha entregado dicha plaza y tampoco se les ha devuelto el dinero que presuntamente entregaron a cambio.