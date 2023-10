IPE necesitará al menos 4 mil millones de pesos de subsidio; ¿cuál es la razón?

Para el 2024 el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) necesitará al menos 4 mil millones de pesos de subsidio para cumplir con la entrega de todas las prestaciones sin tener un déficit.

Al respecto, la directora del organismo, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que en los últimos cinco años se les ha entregado la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos.

¿Cuánto se solicitó a Sefiplan?

“La diferencia del subsidio que se tiene en déficit se hace con los recursos propios porque hemos incrementado ingresos, no sólo la reserva, hemos recuperado adeudos, incrementado las rentas”, dijo.

Refirió que en la petición del presupuesto para el año próximo se le solicitó a la Sefiplan que incremente el subsidio. Y es que, explicó que en términos nominales se ha mantenido igual y si se considera la inflación ha disminuido.

No obstante, precisó que hasta ahora han podido hacer frente a estos compromisos con el ahorro y buena administración e incluso se ha recuperado adeudo, “lo que nos ha permitido en estos años hacer frente a una nómina que va en aumento son estas acciones”, expresó.

Recordó que se tienen en nómina más de 34 mil 600 pensionados, “es gente que tiene derechos, no podemos negarles sus prestaciones, pero no ha crecido en la misma proporción la cantidad que se recibe, en los cinco años se ha recibido la misma cantidad, la nómina no se detiene y hemos cubierto también los incrementos”.

Puntualizó que se ha logrado tener una recuperación de 800 millones de pesos, además de las rentas y los ahorros que se obtienen.

Manifestó que al corte de agosto pasado la reserva técnica del IPE era de 2 mil 141 millones de pesos, “cuando llegamos estaba en mil 178 millones de pesos, creo que vamos a cerrar muy bien el año, traemos un crecimiento anual del 12 por ciento, lo que de alguna manera da garantía a los pensionados de que se tendrán recursos en caso de una contingencia”.