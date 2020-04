Prevalece impunidad en crímenes de periodistas; exigen justicia para Ferral

Xalapa, Ver.- “En el caso de periodistas asesinados y de quienes han recibido amenazas, podríamos afirmar que la justicia en Veracruz no existe. Ni la Fiscalía estatal ni la federal investigan”, declaró en entrevista Norma Trujillo, quien se une a la exigencia del esclarecimiento del crimen cometido en contra de María Elena Ferral, colaboradora de Diario de Xalapa y fundadora del portal digital de noticias Quinto Poder.

La periodista y activista social enfocada en la defensa de los derechos humanos puntualizó que exige justicia ahora, pero sin olvidar que es algo que se ha hecho desde muchos años atrás con otros compañeros, “porque al día de hoy más del 90% de los casos están en la impunidad, situación que abre la brecha para que los crímenes continúen ocurriendo”.

Lamentó que por la contingencia sanitaria resulte imposible salir en grupo a manifestar el repudio a lo sucedido a Ferral, quien se desempeñaba en el norte del estado de Veracruz. Sin embargo, dijo que de ninguna manera se permitirá que quede en el olvido y mucho menos se dejará de exigir la investigación del caso.

En esa búsqueda de la justicia expuso la necesidad de que se retome como línea de investigación principal el ejercicio periodístico para dar con los responsables. Rememoró que en 2012 la entonces Procuraduría de Justicia daba mayor relevancia a cuestiones personales y si el comunicador tenía un segundo trabajo, era en ése en el cual se enfocaba. En ese sentido, afirmó que ha habido ciertas modificaciones, pero no se puede decir que la justicia e investigaciones tengan avances.

Recordemos que sólo en el caso de Gregorio Jiménez hay detenidos y en el de Celestino Ruiz. Son muy poquitas detenciones, y los casos enviados o remitidos a la Fiscalía Especializada contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría de Justicia tampoco han tenido avances. Eso es grave. Se deben buscar todas las aristas para que los casos salgan adelante

Precisó que organizaciones como Artículo 19 y la ONU han declarado que la falla más grande del sistema mexicano es la impartición de justicia porque no se concreta una investigación profunda y real. Norma Trujillo reiteró que ni el de María Elena Ferral ni ninguno de los otros asesinatos de periodistas quedarán en el olvido; considera que todo el gremio debe asumir la responsabilidad de que al pasar la contingencia se exija a la fiscal encargada le dé seguimiento y respuesta a todos los casos. Mientras tanto, cree se deben hacer campañas por redes sociales, ahora que el miedo ya no es tanto como en el pasado y cada vez hay más periodistas que se unen para gritar ¡ya basta!

La periodista Sandra Segura, de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, repudió que hasta ahora el crimen siga impune. Consideró importante que autoridades capturen a quienes ejecutaron su asesinato, pero principalmente al autor intelectual.

La reportera recordó que se trata del segundo crimen en contra de un comunicador en lo que va del actual Gobierno del Estado, por lo que es necesario que se deje de lado el discurso y se pasa a la acción decidida para dar resultados.

Hemos visto que al Gobierno del Estado de Veracruz prácticamente lo único que le interesa es pronunciar discurso, pero no le interesa combatir la impunidad (...) Las autoridades hasta el momento no han querido dar con los responsables o no los han querido detener, tanto material como intelectual, aquí lo más importante es dar con el autor intelectual para saber los motivos

Sandra Segura destacó el valor del trabajo periodístico que ejerció María Elena Ferral, ya que denunció actos de corrupción en una de las regiones más difíciles del estado. Del mismo modo ejerció un periodismo veraz, siendo una de las primeras reporteras de esa región.

La conductora de Grupo Radio Digital manifestó que el ser periodista no es una condicionante para sufrir algún ataque, ya que la sociedad veracruzana se enfrenta a un ambiente violento desde hace años.

“Ningún ciudadano en Veracruz está seguro, hemos visto que a cualquier persona la matan y nunca detienen al asesino; hay secuestros, hay extorsiones y asesinatos, más que yo sentirme insegura por mi profesión creo que cualquier ciudadano no se siente seguro”, indicó la comunicadora con 27 años de trayectoria. (Con información de Danytza Flores).