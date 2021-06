Prevé gobernador reacomodos en niveles medios de su gabinete

Xalapa, Ver.- Tras el nombramiento de Evaristo Ovando Ramírez como nuevo titular de la de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz (Sedarpa), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no descarta que haya más cambios en su equipo de colaboradores.

En conferencia de prensa aclaró que estos no serán en secretarías, a menos que los titulares presenten sus renuncias. En donde cree que sí habrá reacomodos es en niveles medios del gabinete.

“Se ganaron muchas alcaldías y quizá sean invitados a trabajar a alguna y yo tengo que respetar si se van allá. No secretarios, no directores, no subsecretarios…”.

Compartió que tiene que ver con intereses individuales, por trasladarse a su municipio de residencia o porque quieren estar en sus lugares de origen.

El mandatario veracruzano dijo que sí lo prevé porque son más de 100 alcaldías con actividades muy importantes y podrían ser convocados a prestar sus servicios en sus municipios.

Por el momento enfatizó que no hay cambios y que cuando haya los dará a conocer en su momento.