Prevén baja de 30 % en matrícula de colegios privados

VERACRUZ, Ver.- Ante la crisis económica que ha dejado la pandemia del Covid-19, el presidente de la Federación de Universidades Particulares e Instituciones de Educación Superior, Arturo Mattiello Canales, advirtió que se espera una fuerte disminución en la matrícula escolar a nivel nacional.

Para la educación media superior calculan que la deserción pudiera caer en un 20 por ciento y para la superior en un 30 por ciento.

Local Incertidumbre para trabajadores de universidades; temen falta de pago

El entrevistado aseguró que el cierre de muchos negocios y la pérdida de empleos han provocado que algunos padres de familia incorporen a sus hijos al mercado laboral, mientras que otros busquen introducir a sus hijos a las escuelas públicas.

“No tenemos claro los porcentajes pero, si tenemos claro lo que está sucediendo porque los mismos chicos no los comentan, en algunos casos los chicos están siendo incorporados al mercado laboral y no disponen de recursos financieros o de tiempo para quedarse en el marco del estudio y en otros casos lo que está sucediendo es que no están teniendo dinero para continuar”, indicó.

Por el momento no tienen previsto el cierre definitivo de instituciones educativas, sin embargo lo que si se está dando es la fusión de las mismas.

“Es decir que una institución más grande absorbe a una menor, cambian el patronato y la sociedad administradora y se mantienen operando, pero también hay confederaciones de escuelas particulares que están vaticinando que un 25 por ciento de instituciones pudieran cerrar sus puertas”.

Te puede interesar: Padres invertirán más de 10 mil pesos en Regreso a Clases

Sin embargo esos pronósticos pudieran conocerse, tras concluir el periodo de inscripciones, dijo el entrevistado.

Por lo pronto casi todas las escuelas particulares han optado por reducir sus plantillas laborales en un 20 por ciento.

Los recortes se han aplicado tanto en el área académica como administrativa y de intendencia, con el fin de reducir gastos operativos.

En ese sentido hizo un llamado al presidente de la república aterrizar a la brevedad posible los apoyos prometidos a la educación privada, pues los despidos ya llegaron y las instituciones educativas viven momentos críticos.