Prevén despidos en corredor industrial de la zona centro

Orizaba, Ver.- Tras casi seis meses de lucha por mantener la plantilla laboral, algunas empresas del corredor industrial de la zona centro comienzan a hacer ajustes entre sus trabajadores, pues la situación económica ya no es tan buena, señaló Alfredo Hernández Ávila, secretario general de la CROM en la región.

Señaló en entrevista que el recorte de personal en las empresas, si se presentaba, lo determinaría el desarrollo de la pandemia. “Es un tema que en determinado momento nos iba a alcanzar, entonces nosotros como CROM estamos a la expectativa de lo que los empresarios generen, nos informen y ahí estaremos pendientes”, expresó.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Señaló que en el caso de Talleres y Aceros SA (TyASA), la empresa diseñó una estrategia propia y la hace con base en lo que considera que es lo más adecuado para sus empleados.

Se habla de 35 personas, al final no es solo personal sindicalizado, sino empleados de confianza

Alfredo Hernández Ávila

La situación que analiza esta empresa la podrían estar afrontando también otras más. “Comenté hace algunos meses, hoy las empresas pasarán a esa etapa de ver cómo están realmente las plantillas laborales. Los empresarios hicieron un esfuerzo por mantener la nómina, esperemos que la segunda etapa no sea el recorte del personal”, apuntó.

Local Cierre de negocios ha dejado sin empleo a 45 mil trabajadores: Canaco

Sobre cuántos trabajadores podrían quedarse sin una fuente de ingresos, dijo no tener la cifra exacta pues las empresas son las que tienen que informarlo derivado del contrato colectivo de trabajo. En el caso de TyASA dijo que ellos como empresa deberán asumir la responsabilidad que tienen como patrones y la CROM estará a la expectativa de que sea en el marco de la ley y que se dé una liquidación con todas las prestaciones que la ley contempla a los trabajadores.

Señaló que la CROM, aunque se mantiene atenta, no puede intervenir si los trabajadores no lo solicitan personalmente, pues el asunto es entre su sindicato, que tiene un contrato nacional, por lo que no han recibido de manera formal ni por escrito ninguna solicitud de apoyo con asesoría de parte de alguien.