Prevén mayor fiscalización para empresas y personas físicas con nuevo gobierno federal

En los siguientes meses, con el nuevo gobierno federal se prevé una mayor fiscalización para grandes corporativos, empresas y personas físicas, explica José Antonio Ruiz Hermoso, presidente de la Asociación de Masters en Fiscal del Estado de Veracruz.

Señala que se avecina una Reforma Fiscal que tendrá relativamente pocas reformas, pero que implicará una mayor fiscalización porque en esta administración le resultó muy bien en materia de recaudación a la autoridad el irse por las grandes empresas.

Ante esa situación, comenta preparan el Congreso Pacto fiscal por México, que se realizará en el mes de noviembre en el puerto de Veracruz, con el que se pretende actualizar a los especialistas para enfrentar los cambios en esta materia, esto por parte de la Asociación de Masters en Fiscal del Estado de Veracruz.

Con los cambios que se vienen, resalta que es importante que los expertos tengan las herramientas para afrontar los cambios por las reformas que se aproximan. “Vamos a hablar de cómo viene la fiscalización, inclusive, ahora con el tema de la inteligencia financiera que la autoridad está utilizando para tener toda la información de los contribuyentes”.

Resalta que toda esta mayor inspección fiscal tiene como uno de sus objetivos detectar recursos de procedencia ilícita, todo lo referente a de lavado de dinero, pero también reforzar todo tipo de revisiones las de cuentas o las personas y empresas.

Es necesario, comenta, prepararse como contador o contribuyente para afrontar las nuevas revisiones y en caso de que así sea saber cómo prever antes de esperar a que llegue la autoridad, “la idea es dar muchos tips acerca de eso. De cómo proteger el patrimonio a nivel persona física o como dueño de una empresa”.

José Antonio Ruiz comenta que es importante que los contadores encargados de llevar los impuestos de empresas y personas físicas se preparen para poder cumplir su labor, “porque siempre los cambios traen problemas cuando no se estudia," por lo que llama a todos los profesionistas en el tema a asesorarse adecuadamente sobre las mencionadas variaciones. “Hay que prevenir y no esperar a que llegue la autoridad y te empiece a presentar situaciones que a lo mejor no puedas contestar”, concluyó.