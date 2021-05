Previo a jornada electoral, Secretaría de Bienestar garantiza blindaje electoral

Xalapa, Ver.- Con la intención de garantizar la observancia de los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral, la Secretaría de Bienestar contempla un estricto programa de blindaje que permite garantizar que sus recursos materiales y humanos no se involucren en beneficio de ningún candidato o partido político. Por ello desde el viernes 4 de junio a partir de las 9:00 de la mañana serán inmovilizadas las instalaciones y vehículos oficiales, dio a conocer el delegado para el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El representante de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz detalló que en el caso de esta entidad se llevará a cabo el resguardo de los bienes inmuebles y vehículos oficiales colocándoles sellos en las entradas de las instalaciones ubicadas en las 18 direcciones regionales y en los 3 edificios de la Secretaría de Bienestar ubicados en Xalapa, Boca del Río y Córdoba.

“Tenemos un programa de blindaje que ha permanecido actuante, de hecho, no atendemos Programas Sociales, hoy actuamos como correcaminos que por decreto se hizo, ya el país se ha transformado, no es como antes, se usaba todo para favorecer al régimen, hoy la verdad nosotros estamos muy satisfechos porque el blindaje ha funcionado, vamos a tomar medidas, por eso justamente vamos a cerrar el 4 en la noche porque tenemos la instrucción de cerrar oficinas con sellos, los vehículos, estrictamente darle transparencia a la acción pública y no regresar a como era antes”, dijo Huerta Ladrón de Guevara.

Previo a la jornada electoral, desde el 4 de junio a partir de las 9:00 de la mañana se realizará un recorrido de inspección en los inmuebles, con el propósito de verificar la no existencia de material con contenido propagandístico electoral, así como garantizar la suspensión de propaganda gubernamental, manifestó.

Así mismo con el propósito de evitar que los recursos del sector sean utilizados con fines distintos a los institucionales, se llevará a cabo el resguardo de bienes inmuebles y vehículos oficiales, colocando sellos en las entradas de los mismos. estableciéndose solo como excepción aquellos vehículos que en caso de ser necesarios se utilicen para las “Brigadas Correcaminos de Vacunación”, por tratarse un tema de salud.

De igual forma a fin de garantizar que los sellos se respeten en los inmuebles y vehículos oficiales de la Secretaría de Bienestar los días sábado y domingo se realizarán recorridos de verificación y el lunes 7 de junio a las 9:00 horas se procederá al levantar el resguardo, quitando los sellos de vehículos e inmuebles, cada una de estas actividades será documentada mediante el levantamiento de actas y evidencias fotográficas.

“Que la gente esté tranquila, no somos iguales a los que andaban aquí antes que la cosa ha cambiado en serio, de hecho y para más dato, el Secretario actual de Bienestar que también fue Senador presentó la iniciativa para volver delito electoral grave sin derecho a fianza el que alguien haga mal uso de los Programas Sociales, altere cuestiones electorales, entonces es de convicción, de ley, somos proponentes y actuantes para que esto no ocurra porque hemos luchado por la libertad, entonces el pueblo tiene que tomar sus decisiones libremente, en tranquilidad”, reiteró

De igual forma la Jornada Nacional de Vacunación igualmente se suspenderá desde el viernes anterior y se retomará sus actividades el martes 8 con la siguiente generación poblacional de 40 a 49 años. Por lo que dijo los registros en la página se encuentran ya abiertos para que las personas de esta edad comiencen con su proceso de inscripción.