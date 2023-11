Priistas buscan el resurgimiento con el Frente Amplio por Veracruz

Veracruz, Ver.- Al PRI le falta organización pero está vivo y se fortalecerá con la alianza con PRD y PAN para derrotar al partido que gobierna Veracruz, afirman expriistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En voz de Raúl Ramos Vicarte, exalcalde de Boca del Río, los priistas expresaron que aunque la oposición diga que el partido está muerto, puede haber un resurgimiento con apoyo del PAN y PRD.

No obstante comentan que hay preocupación dentro del PRI porque no hay organización y eso pone en riesgo los resultados que se puedan obtener en las próximas comisiones.

“A nosotros no nos preocupa cuando la gente dice que el partido se extingue, que se está acabando, nosotros no lo creemos al contrario, pensamos que con lo que hay puede haber resurgimiento, pero lo que sí nos preocupa es que no hay organización, hace falta que se organicen, el partido esta desorganizado, pero estamos vivos”, señalan.

En ese sentido consideran que lo más conveniente es la alianza del Frente Amplio por Veracruz, por lo que solicitarán a la nueva dirigencia estatal que se tomen las mejores decisiones para armar un buen proyecto.

“Tenemos que hacer los puentes con el PAN y el PRD para ganarle al enemigo más importante que es Morena”, indica.

Aseguran que como grupo del PRI hay respaldo a la nueva dirigencia que conforma Adolfo Ramírez Arana y Lorena Piñón Rivera, pero quieren tener acercamiento para que ya se defina al delegado nacional que trabajará en Veracruz en materia electoral.

“Nosotros somos disciplinados, respetamos la nueva dirigencia, queremos la unidad, hay algunos priistas en Morena pero no todos, hay todavía gente valiosa. Aquí estamos reunidos exdirigentes, exregidores, todos priistas que queremos el resurgimiento del partido pero con el Frente Amplio por Veracruz”, exponen.