PRI Veracruz critica a Cuitláhuac García por "estar más apurado por irse"

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ramírez Arana reprochó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez esté más “apurado por irse” y entregar el cargo que, por seguir cumpliendo con su mandato, por lo que, consideró, el sexenio termina como empezó: "mal".

"El día de ayer dio un informe en el que los veracruzanos no nos enteramos de que iba a haber informe; fuera de todo protocolo y hasta cierto punto irrisorio".

¿Qué opina el PRI Veracruz sobre la administración de Cuitláhuac García Jiménez?

Y es que refirió en conferencia de prensa que dio su último informe en una fecha que no corresponde, pues constitucionalmente debió ser el 15 de noviembre.

"Sin embargo, él ya apurado y mandándole un mensaje a la presidenta electa, que ya está listo para irse con maletas y todo, da su informe el día de ayer, informe al que sólo acudieron sus empleados de uniforme, que no estuvo convocada la sociedad civil porque es con quien se sentía cómodo".

Acusó que, en estos seis años, los veracruzanos no han visto resultados, dado que aun cuando destacan el presupuesto de más de 4 mil millones hacia la Secretaría de Salud, no se ven por ningún lado.

"Los elevadores se siguen cayendo, siguen sin medicina los hospitales, siguen sin doctores. Si algo nos lacera a los veracruzanos es que nuestro servicio de salud no se acerca en lo absoluto al de Dinamarca que prometieron. Y hoy presumen que hay una inversión histórica, no puede ser, creo que el sexenio termina como empezó, mal".

Acusó que no hubo un solo año bueno de gobierno, "hoy nos presume el libramiento de Coatepec, lo da como terminado cuando sabemos que falta mucho, que falta la señalética, que lo agarró ya con el 30% de obra y que no le dieron seis años para hacer un libramiento como su magna obra".

Adolfo Ramírez Arana expuso que el gobernador dio su último informe en una fecha que no corresponde, pues constitucionalmente debió ser el 15 de noviembre / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Remarcó que Cuitláhuac García se irá por la puerta trasera y no se va por la puerta grande porque no hubo resultados. En su opinión, le quedó a deber a los veracruzanos en materia de seguridad, empleo, tranquilidad y de poder circular en las carreteras.

"El decir que se invirtió recurso en carreteras es vernos la cara a todos. Todos vemos cómo están los baches y las carreteras destrozadas. Todos vemos cómo en seis años no les dieron mantenimiento".

Agregó que, si en Veracruz el actual mandatario no dio resultados, de tener una encomienda a nivel federal, tampoco hará las cosas bien.

"Si como gobernador no lo supo hacer, donde vaya, no va a hacer las cosas bien. Esa es la clase de gobiernos de Morena. Y en Veracruz nos tocó tener al gobernador peor calificado de la República, que hoy lo van a premiar, no por sus resultados con los veracruzanos, sino mejor por sus resultados electorales, que son muy diferentes a la eficiencia como servidor".

