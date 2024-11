En elecciones municipales, el PRI impulsará candidatos del extinto PRD

Para las elecciones en las que se renovarán las presidencias municipales en Veracruz, el PRI impulsará a los candidatos que hayan tenido militancia en el PRD que tengan oportunidad de ganar, señaló Sergio Cadena Martínez, exdirigente estatal del Sol Azteca.

En entrevista, aseguró que se realizó un acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el líder estatal, Adolfo Ramírez Arana, en el que se estableció que algunas candidaturas de personas exmilitantes del PRD serán impulsadas por el partido tricolor.

“Hicimos un acuerdo de participar con ellos porque desaparecimos como partido, como PRD, pero tenemos muchos amigos que desean participar en las elecciones para las presidencias municipales que vienen en el 2025, el acuerdo que tuvimos con las dirigencias nacional y estatal es que vamos a participar con el PRI con la idea de que quienes pensaban jugar con las siglas del PRD ahora, si presentan una buena opción y tienen posibilidades de ganar, el PRI les daría la posibilidad de participar”, dijo.

¿Se afiliarán ex militantes del PRD con el PRI en Veracruz?

Explicó que a pesar del apoyo que los experredistas le darán al PRI “por el momento” no se afiliarán a dicho partido, pues se está buscando generar un espacio político para quienes “son de izquierda”.

Destacó que las dirigencias del partido tricolor van a valorar las propuestas de candidaturas y se determinará a las personas que serán impulsadas, de acuerdo al trabajo que hayan realizado en los municipios a los que pertenecen.

“De momento no nos vamos a afiliar al PRI, vamos a hacer una fuerza política con ellos, pero de momento no nos estamos afiliando, ellos van a valorar nuestras propuestas, van a respaldarlas y nosotros vamos a participar con sus siglas, pero no hemos hecho una adhesión, ni nos estamos afiliando, ya más adelante decidiremos, seremos aliados en las elecciones”, expresó.

El exdirigente aseveró que se apoyará la propuesta que tenga el PRI, no sólo en los municipios en los que puedan colocar candidaturas, sino en todo el estado.

“Vamos a apoyar en todos los municipios y en donde el PRI tenga sus candidatos también vamos a reforzar y vamos a participar, tenemos este proyecto, se pretende que seamos una oposición fuerte, no dejarle el camino limpio para los partidos que estamos en el gobierno, nosotros seguimos siendo oposición y como tal nos vamos a comportar”, comentó.

Manifestó que se prevé la creación de una asociación civil y, posteriormente, de una asociación política, a fin de continuar con el proyecto del PRD.

Se defiende ante acusaciones

Sobre las acusaciones de los extrabajadores del Comité Directivo estatal del PRD sobre presuntos “malos manejos de recursos” y la falta del pago de su salario, así como de sus liquidaciones, el exdirigente aseguró que los recursos eran manejados por la delegada financiera, Alma Arámbula, decisión tomada por el Comité Nacional.

Sergio Cadena Martínez, señaló que el área nacional debe resolver los problemas laborales y de pagos de servicios que se generaron | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Nosotros no teníamos problemas en la dirigencia hasta que el PRD nacional tomó una muy mala decisión y nombró una delegada nacional financiera porque absorbió la prerrogativa total y leal dice a quién se le paga y a quién no”, expuso.

Acusó que incluso a él no le pagaron sus salarios, pese a que seguía siendo dirigente estatal del partido, lo mismo que a secretarios y en general a los trabajadores.

“La delegada financiera absorbió todo ese dinero y ‘se fregó’ el dinero de más de 9 mil representantes de casilla. Por eso perdimos el registro estatal, porque no hubo dinero para pagar a los representantes de casilla, fueron más de 9 mil, se quedaron con el dinero y ya no le pagaron ni a los empleados; les dije a muchos trabajadores que vayan y denuncien porque nosotros ya no teníamos el control del dinero y es cuando empieza el caos”, comentó.

Señaló que los recursos de prerrogativas seguirán entregándose al partido hasta diciembre, pues se trata de dinero ya presupuestado.

Comentó que se trata de 1.5 millones de pesos, por lo que cuestionó: “¿dónde está el recurso de las prerrogativas”.

“Tras la extinción del partido intervino el INE y Sergio Cadena Martínez dejó la dirigencia estatal el 29 de agosto. El PRD nacional volvió a nombrar a otro representante encargado de darle solución a los trabajadores, Ángel Ariel Peralta, quien hasta ahora no le ha dado la cara a los trabajadores. El INE comete un grave error, nosotros buscamos al interventor nacional y me mandó a la fregada, me dijo que se atendería con Ariel Peralta y que ya tenían pláticas, entre ellos traen un rollo oscuro y la pregunta es dónde está el dinero porque no les han dado la cara a los trabajadores. Yo ya no tengo ninguna autoridad”, expuso.

Consideró que en caso de que no haya dinero para el pago de los trabajadores pueden vender el inmueble ubicado en la colonia Pomona de Xalapa, a fin de enfrentar los adeudos.

“Cuando el partido desaparece, si falta dinero para pagarle a los trabajadores ese edificio se tiene que vender y destinar para el pago de los trabajadores. Es lamentable escuchar que los trabajadores no están recibiendo el dinero cuando el dinero está cayendo mensualmente. Ángel Ariel Peralta debe tener valor y ponerse delante de la gente y decir que es el responsable, pero es un cobarde”, agregó.