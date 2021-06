Priistas piden destitución de Marlon Ramírez Marín

Veracruz, Ver.- Un grupo de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron la pronta salida del presidente estatal de este organismo político, Marlon Ramírez Marín, por considerar que no ha sido un buen dirigente.

Los priistas acusaron que Ramírez Marín no ha visto por el partido y sólo se ha dedicado a beneficiar a su persona.

Patricia Marín, presidenta de la sección 4349, afirmó que en la última contienda electoral, el dirigente priista no apoyó a la militancia ni a la candidata a la diputación local por el distrito XV, Carolina Gudiño Corro, y por ese motivo se perdió esta importante elección en el distrito.

Local Priistas reciben a Paty Lobeira y ratifican su apoyo para las elecciones

En rueda de prensa destapó incluso a la excandidata para ocupar la presidencia estatal del partido tricolor, porque la consideran una persona que ha dado todo por el partido y la militancia.

“Nos ha fallado en el sentido de que nos ha tomado en cuenta y el se ha beneficiado en su persona y ahorita se hubiera visto el apoyo tanto a la militancia como en la candidata Carolina Gudiño y no fue así. Nosotros somos presidentas seccionales y no se nos tomó en cuenta para nada y esa es nuestra inconformidad”.

Los priistas, entre los que se encontraban presidentes de seccionales de la ciudad de Veracruz, rechazaron haber sido enviados por alguien para dar estas declaraciones, y aseguraron que sólo los mueve su sentido de responsabilidad con el partido, mismo que ha venido a menos desde que Marlon Ramírez se encuentra al frente.

“Claro que no, venimos por voluntad propia, no estamos conformes con todo lo que está pasando. Vamos a seguir hasta donde se llegue, pero queremos que haya transparencia y no más corrupción, que es lo que está habiendo”, expresaron.