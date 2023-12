Gobierno del estado presiona a los alcaldes priistas; acusa Adolfo Ramírez

Boca del Río, Ver.- El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana reveló que hay presión política del estado contra ayuntamientos gobernados por la oposición así como empleados.

En entrevista afirmó que “todo el tiempo” se está ejerciendo presión contra alcaldes y trabajadores para obligarlos a apoyar al partido que hoy gobierna en el estado y a su aspirante.

Local Gobierno del Estado podría intimidar a municipios con la cuenta pública: José Yunes

Sin precisar la cifra, aseguró que son varios ayuntamientos gobernados por el PRI que se han dirigido con la presidencia estatal para exponer el tema.

“No quiero dar nombres, ni señalarlos pero varios se han acercado, todo el tiempo están coaccionando, intimidando, obligando a los servidores públicos, los de ellos, los que trabajan en el gobierno del estado, los gobiernos emanados de ellos, es mucha presión política, Morena está queriendo llevar a una elección de estado”, declaró.





No obstante aclaró que las encuestas revelan la certeza de que Morena perderá la elección como consecuencia del mal gobierno que tiene al estado sumido en la inseguridad, desempleo, sin inversión ni infraestructura.

“Vamos bien, muy unidos, sociedad civil, panistas, priistas, perredistas, todos haciendo nuestro trabajo, lo que queremos es que ya se acabe este gobierno de Morena que no nos ha dejado nada bueno, el estado está con inseguridad, no hay empleo, no hay desarrollo, lo han hecho muy mal”, expone.

Dijo que hay pláticas avanzadas con el PAN y el PRD para ocupar posiciones y en ese sentido comentó que el partido del sol Azteca tendrá cinco diputaciones locales al igual que el PRI mientras que Acción Nacional tendría nueve.

Ramírez Arana acompañó a la coordinadora del Frente Amplio por México en la gira de trabajo que realizó este fin de semana; primero en Perote y este domingo en Boca del Río.