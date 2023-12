Desbandada de los militantes del PRI, una estrategia política: Pepe Yunes

Veracruz, Ver.-El aspirante del Partido Revolucionario Institucional para abanderar los trabajos de la coalición "Fuerza y Corazón de Veracruz", que integra PRI y PRD, rumbo a la gubernatura del estado en 2024, José Yunes Zorrilla, afirmó que la desbandada de militantes del tricolor que se sumaron a la campaña de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, es una estrategia política.

El diputado federal con licencia señala que se trata de un asunto que se presenta en cada proceso electoral, por lo que no es algo extraño o extraordinario.

"La pregunta que yo dejaría hoy aquí, ¿Sí esto es inédito, sino antes de un color a otro color había desbandada?, ¿Sí no había pronunciamientos de unos a favor casi siempre del partido que gobierna casualmente a favor del partido que gobierna antes del 16?, pues los alcaldes que llegaban por otros partidos y pasaban al partido de Gobernador después del 16 pasó lo mismo para el partido que gobernaba, hoy pasa lo mismo con el partido que gobierna no hay nada nuevo bajo el sol, salvo los resultados electorales que si hay normalidad democrática Nadie puede predecir porque es una expresión de libertad de un pueblo inteligente de un pueblo organizado o no esas estrategias con respecto a la salida de distinguidos militantes del partido institucional siempre se lamenta", dice.

Y aunque si bien dijo apreciar a muchos de sus excompañeros de militancia, afirma que ahora cada uno caminará en un proyecto político distinto, de acuerdo a sus intereses.

Sin embargo, rechaza que esto sea un factor que le vaya a restar a la alianza opositora, pues afirmó que esta se ha construido con quienes están convencidos de cambiar el rumbo del país y el estado.

De la misma se refirió a las encuestas en donde prácticamente dan como ganadoras tanto a nivel nacional y estatal a las morenistas Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, menciona que es una estrategia de campaña para crear percepciones de que la elección para la gubernatura del estado está resuelta a seis meses de que se celebren los comicios.

Asevera que Morena y sus aliados difunden datos falsos a través de encuestas falsas para desmotivar a los ciudadanos, incluyendo las desbandadas de militantes.

Pepe Yunes, concluyo diciendo que no tiene duda que el próximo gobernador de Veracruz será emanado de la coalición, integrado por todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.

Cabe mencionar que este mañana el aspirante del Partido Revolucionario Institucional para abanderar los trabajos de la coalición "Fuerza y Corazón de Veracruz", que integra PRI y PRD, rumbo a la gubernatura del estado en 2024, José Yunes Zorrilla, recibió el respaldo del panista Julen Rementería del Puerto, para abanderar la alianza de las fuerzas políticas PRI y PRD.