Sin créditos ni apoyos: productores de caña denuncian abandono total

El sector cañero, como ocurre en el resto de los cultivos agrícolas del país, está en el completo abandono por parte del gobierno federal, advierte el productor del ingenio La Gloria, Francisco Capristán Barradas.

Indica que es un abandono total el que viven los pequeños productores de caña. “Casi ningún productor tiene apoyos para reformar sus cañas, está muy complicada la situación del sector”.

El especialista detalló que el tema es crítico, porque no hay créditos para fertilizar y las empresas (ingenios) “se quedan con todas las ganancias y le cargan la mano a los productores”.

Aseguró que la problemática más grande, es que cuando eran de gobierno, al productor le daban el 44 por ciento y ahora con la privatización, es mucho menos y para colmo ellos tienen que pagar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “El asunto es que un pequeño productor de 50 toneladas no le alcanza ni para pagar las cuotas al IMSS”.

Lo más duro y triste, asegura, es que no tienen crédito ni nada de apoyos. “La gran mayoría aunque pierdan trata de conservar el pago de las cuotas al IMSS para tratar de alcanzar la pensión pero nada más porque no tienen acceso a otros beneficios”.

Desgraciadamente, señala, es que los productores buscan alternativas porque la caña no es rentable, nadie alcanza nada.

Migración

En su caso, que es productor del municipio de Naolinco, comenta que otro tema es que los jóvenes no quieren trabajar en el cultivo de caña y mejor buscan irse a Estados Unidos o al norte del país, porque aquí no hay nada para ellos. “Los jóvenes tienen razón en no querer quedarse, porque ven la situación tan crítica y entonces deben buscar mejores horizontes”.

Lamenta que el sector cañero, como el cafetalero y el resto de los cultivos estén tan abandonados por el gobierno. “No dan los apoyos que existen en otros países para levantar la producción alimentaria, aquí en el país la situación es grave”.

“Para los productores la mano de obra es carísima, porque no la hay y eso encarece todo. Urge a la administración federal a repensar y analizar la situación de los campesinos porque están pasando los peores momentos, por falta de apoyos y recursos para elevar la producción de caña en una situación de emergencia ambiental y sequía que vive la entidad veracruzana”, concluyó.