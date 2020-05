Productos de limpieza a granel, entre las compras de quincena

Xalapa, Ver.- El mercado está lleno de productos y enseres para realizar la limpieza, desinfección en los hogares y oficinas. Los precios de éstos van de acuerdo con las marcas, los de marca reconocida valen entre el doble y 70% más, sin embargo, los compradores obtienen buenos ahorros en la compra a granel. Asimismo, hay un ahorro de hasta cuatro pesos llevando sus contenedores para adquirir jabones líquidos, cloro y desinfectantes de pisos y baños.

De igual forma hay geles antibacteriales de diversas marcas y precios; el que se vende sin marca cuesta 70 pesos el litro y 40 el medio. Los de marcas reconocidas vale entre 30 y 40 pesos más caro, pues el producto de apenas 250 miligramos cuesta 32 pesos.

No todas las farmacias distribuyen alcohol, las que lo hacen sí lo tienen en existencia lo dan en 22 pesos la botella de 300 mililitros, en éste sí se nota un incremento de entre 10 y 15%.

No hay desabasto en las tiendas de las colonias, mucho menos en los estantes de los supermercados, lo que sucede es que no en todas las tiendas se ofrecen los mismos productos porque algunos son más caros y no tienen demanda; por ejemplo, un conocido desinfectante que vale 20 pesos el litro, no se vende tanto como uno parecido que vale 13 pesos.

En opinión de María Consuelo Vargas, los precios de cloros, desinfectantes y jabones tanto en barra como en polvo no se los ha subido el distribuidor, aunque algunos comerciantes sí le suben por su cuenta. Dijo que en productos a granel como los polvos de lavandería tienen un precio más bajo que envasados, ya que al cliente no se le carga el envase y se lo lleva en una bolsa común. Los precios de éstos se mantienen entre 20 y 25 pesos el kilo.

El desinfectante que se anuncia como uno de los más eficaces cuesta 19.50; sin embargo, el que se fabrica en Xalapa y no tiene marca vale la mitad si el cliente lleva su propia botella.