Profesores de educación Indígena se manifiestan en el centro de Xalapa

Profesores de educación Indígena del municipio del Uxpanapa se manifiestan en el centro de Xalapa para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz el pago de la quincena del pasado 30 de agosto, el cual no les fue depositado.

Mirna Yoli Morales Méndez, supervisora escolar de la zona 639 del nivel Primaria en Educación Indígena, dio a conocer que en el municipio son más de 200 los docentes que no recibieron el pago la quincena pasada.

Indicó que se se trata de profesores de preescolar, primarias indígenas, primarias estatales, secundarias técnicas y telesecundarias, por lo que piden a las autoridades una explicación.

"La quincena del 30 de agosto no nos llegó y ya es la quincena de septiembre y no hemos recibido una explicación del por qué no se nos hizo el pago, por eso es que venimos a ver a las autoridades", expuso.

Refirió que los docentes de educación Indígena nunca han causado problemas o hecho una manifestación, pero en esta ocasión debieron trasladarse a Xalapa porque no han recibido una respuesta.

"Nunca faltamos a nuestro trabajo, por ese motivo protestamos, porque el Secretario nos está violando los derechos laborales que tenemos. Tengo 36 años de servicio y nunca he faltado a trabajar, hasta el momento no se me ha comunicado cuál es el motivo por el que se me detuvo mi pago, queremos una explicación", dijo.

Los manifestantes señalaron que de no obtener una respuesta este día tomarán otras acciones, ya que temen que la quincena de este mes tampoco se les deposite.