Entregan tarjetas a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Veracruz, Ver.- Autoridades federales y estatales hicieron la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que en este año son cerca de 45 mil los beneficiados por dicho programa, para hacer un total de 237 mil beneficiarios desde el inicio de la actual administración federal.

Agrega que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un esfuerzo del gobierno federal, que se implementa en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza María Luisa Alcalde, la secretaria más joven que integra el gabinete presidencial.

¿Cómo funciona el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Dicho programa ofrece un puesto laboral a jóvenes que no tienen oportunidad de encontrar un empleo, debido a la resistencia de las empresas por contratar a quienes no tienen experiencia.

En su discurso afirma que los gobiernos morenistas confían en la capacidad de los jóvenes y muestra de ello es que en el gabinete se cuenta con representantes de este sector.

"Nosotros creemos en los jóvenes, en verdad, yo siendo maestro viví en carne propia lo que me decían los jóvenes egresados cuando me decían, profe no me contratan", narra el mandatario estatal.

Durante la entrega de apoyos a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el mandatario señala que las políticas públicas del actual gobierno han buscado ayudar a la población joven.

Autoridades entregaron tarjetas del Banco Bienestar a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro | Foto: Pixabay

Menciona que en muchos casos los empresarios inscritos al programa han realizado la contratación de los beneficiarios al concluir su estancia, tal es el caso de su gobierno, en el que se le dio el puesto de subprocuraduría de Medio Ambiente a una beneficiaria que arribó a la dependencia con este programa.

Pero al mismo tiempo, señala que los gobiernos de Morena se han preocupado por brindar los espacios a este sector de la sociedad, con otras acciones que incluyen la creación de las Universidades Benito Juárez, surtida con donativos de sueldos de diputados de Morena que fueron electos antes de que el partido gobernara el país y el estado.