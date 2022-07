Aumenta la cifra de planteles para el programa "La Escuela es Nuestra": Cuitláhuac García

Boca del Río, Ver.- Alrededor de 9 mil planteles de los 24 mil existentes en el territorio veracruzanos ya han sido atendido con el programa “La Escuela es Nuestra” y se sumarán 3 mil más en próximas fechas informa gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez.

En el marco del operativo del programa anunciado este viernes en las instalaciones de Leyes de Reforma en esta ciudad, el mandatario estatal afirma que hay un compromiso por parte de su gobierno atender los 24 mil planteles escolares ya que de acuerdo al titular de la SEV, Zenyazen Escobar García todos requieren de por lo menos una intervención.

¿Cómo funciona el programa La Escuela es Nuestra?

Argumenta que el programa “la escuela es nuestra”, es totalmente transparente ya que las autoridades entregan el recurso al comité que se encargará de la rehabilitación del inmueble para evitar situaciones como se presentaron en el pasado donde más del 60 por ciento del dinero destinado desaparecía.

“Anteriormente el dinero que se dedicaba supuestamente al apoyo de las escuelas consumía más recursos a la estructura administrativa que lo que llegaba a las escuelas más del 60 por ciento del dinero se perdió no supimos dónde quedó, bueno no realmente, pero sabemos que los bolsillos de las administraciones anteriores se llenaban de dinero porque no llegaba de manera directa ahora se está tratando de atender la demanda de 24 mil escuelas”, expone.

¿Cuántos planteles sumarán al programa La Escuela es Nuestra?

Acompañado del Delegado Estatal de los Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el ejecutivo estatal insiste en que ya se han atendido 9 mil planteles y se sumarán 3 mil más para hacer un total de 12 mil.

El presupuesto que se destinará para los 3 mil planteles es de mil 400 millones de pesos.

“Me preguntan ¿Cómo le haces para atender los planteles? Pues repartiendo el presupuesto, así cómo va y vamos a concluir el 2024 con todas las que nos faltan”, expresa.

Finalmente, García Jiménez considera que este tipo de programas deben permanecer en las siguientes administraciones por lo que añade que desde el Congreso de la Unión hay garantías para que se queden.