¡Prohibidas fotos con flash dentro del Acuario! Hoy no importa estamos celebrando, denuncian

VERACRUZ, Ver.- Usuarios de redes sociales mostraron su indignación ante la celebración que se llevó a cabo en el Acuario de Veracruz por su 27 aniversario, pues señalan que dentro de las instalaciones de la Pecera Arrecifal se llenó de sonido, luz y mariachi, algo que afecta a los peces y demás animales.

El Acuario de Veracruz es un santuario donde se cuida y protege la vida de las especies marinas, por lo cual, existen señalamientos dentro de todo el lugar donde se prohíbe el uso del flash y el tocar la pecera ya que afecta la estabilidad de las especies.

De acuerdo con una denuncia ciudadana de @natalia_glez publicada en la red social de Twitter, algunos personajes veracruzanos fueron invitados a festejar el aniversario del Acuario, donde hubo luces, sonido y un mariachi dentro de la pecera más grande del sitio.

Así la fiesta privada en el Acuario de Veracruz, en la sala de la pecera oceánica, donde por cierto prohíben las fotos con flash. Hasta mariachis hubo 😡😡😡 pic.twitter.com/neqFPH5y5V — Natalia González Villarreal (@natalia_glez) December 27, 2019

“Les compartimos un poco de lo que se vivió anoche en el marco de la celebración por el 27 Aniversario del Acuario de Veracruz"

Les compartimos un poco de lo que se vivió anoche en el marco de la celebración por el 27 Aniversario del Acuario de Veracruz. 🎉



¡Muchas gracias a todos por formar parte de nuestra historia a lo largo de todos estos años! 🙌 pic.twitter.com/TECK6nDisS — Acuario de Veracruz (@AcuarioVeracruz) November 15, 2019

Cibernautas afirman que el ruido excesivo golpea los muros de acrílico y viaja con más intensidad por el agua donde se mantienen a las especies.

Ésta acción es señalada a turistas para no cometerse, así como la prohibición de cámaras fotográficas con ruido, flash o luces directas; sin embargo, en la fiesta autorizada por el director de Acuario, Manuel Rodríguez Gómez, no importó.

Hacen hincapié en que inclusive los restaurantes que cuentan con algún tipo de peceras, miden los decibeles y los horarios, para no afectar los ciclos nocturnos de las especies, pues aseguran los denunciantes es absolutamente anti natural.

Uno de los usuario de Twitter @ivanrafy dijo que esa pecera si está adaptada para poder tomar fotografías con flash

En esa pecera si se permite flash, el acrílico tiene grosor de 30 cm. Que bien que menciones las especies en peligro, por supuesto que las cuidan y no sabes cuanto. Obvio no sabes porque no trabajas ahí. — Ivan y Venían (@ivanrafy) December 27, 2019

Veracruzanos recuerdan un caso similar que ocurrió en agosto del 2018, se llevó a cabo una fiesta privada en una de las islas ubicadas en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde se denunció el maltrato que recibieron las tortugas marinas y su habitad, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Cananp), tuvieron que cerrar de manera temporal el sitio.

Los flashes de las fotos resultan particularmente dañinos para los peces, ya que su ausencia de párpados los convierte en animales muy sensibles a la luz, sobre todo cuando se les expone a ella de forma discontinua y súbita

LA PECERA ARRECIFAL

Tiene una forma cilíndrica, con una vista panorámica a través de sus 13 ventanas de acrílico, incluyendo la principal con casi 8 metros de largo y 3 metros de alto.

Se exhiben corales artificiales típicos del Sistema Arrecifal Veracruzano y 20 especies de peces también propios de la región incluyendo tiburones gato, meros, raya blanca o de espina, sábalos, barracudas y decenas de cardúmenes multicolores.

Algunos de los animales que habitan en esta pecera son de los más longevos en el acuario, por ejemplo, los meros y algunos de los tiburones gato tienen más de 17 años de vida.

Actualmente, es poco común apreciar ejemplares de tallas similares a las exhibidas en aguas veracruzanas, se puede leer en la página oficial del Acuario de Veracruz.

