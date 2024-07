Solicitan a Capitanía de Puerto revise operación de prestadores de servicios en Villa del Mar [Video]

Veracruz, Ver.- La propietaria de la palapa Reyna, ubicada en la tradicional Playa de Villa del Mar, solicitó la intervención de la Capitanía de Puerto para que revise la operación de prestadores de servicios de recorridos en lanchas en la bahía.

¿Por qué piden investigar a prestadores de servicios de recorridos en lanchas en Villa del Mar?

Reyna Martínez Pérez, propietaria de dicha palapa, afirmó que el prestador de servicios de lanchas amplió el perímetro que tiene asignado para la operación de sus lanchas, afectando al menos a seis palapas de la zona.

Te puede interesar: Previo a las fiestas de Santa Ana, artistas de Japón elaboran impresionante mural

La propietaria de la palapa dijo que se le pidió que prestara el servicio únicamente en el lugar que le corresponde, pero este se negó y argumentó que tiene contactos en la Capitanía de Puerto que no lo sancionarán si ella presenta una queja.

Local Edificios sin mantenimiento en Veracruz, latente riesgo para ciudadanos [Video]

Cabe mencionar que los espacios donde prestan servicios para recorridos en lanchas son regulados por la Capitanía de Puerto, por lo que la empresaria pidió la intervención de esta autoridad.

“Al meter las boyas quiere tenerlas del lado de las palapas y no quiere cumplir. Lo que puede pasar es que las personas no podrán meterse a nadar ahí, quiere abarcar más territorio enfrente de mi palapa”.

Del mismo modo, Reyna Martínez Pérez acusó que el mismo propietario de las embarcaciones abrió un bar en la zona, sin tener los permisos correspondientes y generando competencia desleal a otros palaperos.

Reyna Martínez Pérez dijo que se le pidió que prestara el servicio únicamente en el lugar que le corresponde, pero este se negó | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La empresaria indicó que para la operación de dicho bar contrató a personal de otras ciudades, que desplazan a meseros locales.

Reyna Martínez Pérez, propietaria de dicha palapa, afirmó que el prestador de servicios de lanchas, amplió el perímetro que tiene asignado para la operación de sus lanchas, afectando al menos a seis palapas de la zona ‼️🗣️



📹 Danytza Flores pic.twitter.com/w84rxaquoo — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) July 15, 2024

“Quiere poner sus boyas hasta acá, porque dice que tiene muchos contactos en Capitanía y hoy en la mañana me doy cuenta que movió las carpas el señor y me doy cuenta que trajo muchas personas para trabajar de meseros que no son de aquí”.

Por esta situación, indicó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del propietario de las embarcaciones, además de que lo responsabilizó por cualquier cosa que pueda sucederle.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️