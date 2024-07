Edificios sin mantenimiento en Veracruz, latente riesgo para ciudadanos [Video]

Veracruz, Ver.- Tras el desprendimiento de una parte del techo del edificio Diamante, ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona reconoció que hay muchos inmuebles que por falta de mantenimiento representan un riesgo para la población.

¿Cómo ocurrió el desprendimiento del edificio Diamante en Veracruz?

Este fin de semana se reportó la caída de residuos de un viejo edificio ubicado en el callejón de la Hoz y Gonzáles Pagés, en las inmediaciones de la zona de mercados.

Dicho inmueble hasta hace unos años estaba completamente habitado, en su mayoría por estudiantes y familias de clase media baja.

Sin embargo, la falta de mantenimiento obligó a los condóminos a abandonar el lugar y ahora muy poca gente se arriesga a rentar, porque presuntamente también existe un problema legal.

En la parte baja hay algunos negocios abiertos ofreciendo diversos servicios.

Ante esto, el encargado de la protección ciudadana, Alfonso García Cardona explicó que se desprendió parte del techo, ya que al parecer el inmueble no tiene mantenimiento.

“Estuvimos con la gente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano también, ese edificio al parecer tiene problemas legales, el procedimiento de Protección Civil es que se levanta un acta, se coloca en el edificio para que el propietario, los propietarios o las personas que estén a cargo tomen las acciones correspondientes, lo que se desprendió fue una parte de techumbre que había en la parte superior en la azotea”, expresó.

Reconoció que como este edificio, hay varios en todo el primer cuadro de la ciudad y el centro que representan un riesgo para la población.

“Así como este, existen muchos edificios y no solamente en el primer cuadro, sino en toda la ciudad, que no se les ha dado mantenimiento preventivo, algunos están ocupados, otros no, todo inmueble que no tenga mantenimiento va a representar un riesgo para cualquier persona”, dijo.

Comentó que se ha avisado a los dueños, pero en muchos casos se desconoce el paradero de los mismos.

Advirtió que, en caso de accidentes, los dueños o encargados de los edificios pueden hacerse acreedores de sanciones administrativas y de carácter penal.

