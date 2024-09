No traslades el tanque de gas en tu automóvil: PC señala cómo evitar fugas e incendios

Recientemente en Xalapa ocurrió un incendio en un vehículo de alquiler, debido al flamazo en un tanque de gas que transportaba, por lo que Protección Civil Municipal señala el peligro que existe cuando trasladan un cilindro en automóvil; también dan consejos de prevención Bomberos de Xalapa.

Enrique Fonseca Martínez, jefe del departamento de Prevención de Riesgos de Protección Civil Municipal, tuvo conocimiento de lo que sucedió el pasado martes 27 de agosto en la calle Gildardo Avilés, en donde hubo un conato de incendio por una fuga de gas de un tanque.

“Vamos a contar por qué no se puede trasladar un tanque de gas así; normalmente los tanques que utilizan gas con carburante para transitar, es muy diferente el Gas LP en cilindro, pues de repente con un movimiento brusco, la válvula de seguridad libera un excedente de gas, entonces seguramente fue lo que pasó, se concentró en la cajuela, y esto generó que alguna una chispa, un punto de iniciación, e inmediatamente ocurrió la explosión”, señaló.

Además, explicó que ese tipo de traslado está prohibido, pues hay mucho riesgo por los movimientos y la sobrepresión del tanque.

Tanque de gas deben ser revisado periódicamente

Una de las principales recomendaciones es esperar la empresa que suministre el gas con los camiones repartidores. En caso de qué el tanque esté en buenas condiciones y quieran trasladarlo lo recomendable es que no sea en contenedores como cajuelas y que vaya al aire libre, pues, al no concentrarse en una zona, se evitará sobrevenga una condición de riesgo.

¿Qué hacer si el tanque tiene fuego?

En esas condiciones, el experto dijo que se debe mantener la calma cuando haya juego en un cilindro y luego rociarlo con agua directamente, pues señala que con el rocío irán bajando los niveles de explosividad que se pueda generar por la alta concentración de gas.

“Entonces echar el chorro directo de agua al punto donde se pueda generar una condición de incendio y pueda sobrevenir una explosión”.

En caso de qué el tanque tenga una fuga en el maneral o válvula de seguridad, recomienda colocar un trapo con suficiente agua y colocarlo en la fuga que provocará un factor de congelación, aunque haga mucho calor, el efecto de congelación provocará que se contenga dentro de ese lienzo y no se libere gas.

Si la fuga llegara a ser en la base, someter el tanque en un recipiente con agua y se sumerge, aunque exista burbujeo, dice que la concentración se quedará ahí y no habrá condiciones de riesgo por expansividad.

Fonseca Martínez le recomienda a las ciudadanía que inmediatamente reporte la fuga a la empresa que le surtió, por lo que dice es importante guardar la nota de venta, porque será la garantía, por eso dice que deben tenerla en un lugar visible.

“También llamar a Protección Civil Municipal; recordemos que Bomberos de Xalapa tiene dentro de sus funciones atenciones de fugas, entonces hay que estar muy pendiente de esto”, indicó.

Si las personas tienen un tanque nuevo y en condiciones idóneas que desean trasladar en automóviles, lo hagan ventilados, aunque remarca no es recomendable ese tipo de movimiento con el cilindro, sin embargo, les pide que le soliciten a la empresa gasera cada seis meses liberar su cilindro de lixiviados.

En caso de identificar fuga se puede llamar a la empresa que dio el servicio

“Normalmente cuando nos surten gas pagas y lleva líquido, entonces el líquido se va concentrando y nos va condicionando a que cada vez compramos menos gas en estado de vapor y cada vez es más en estado líquido que tiene. Entonces es muy importante que cada seis meses la propia gasera, le pidamos como usuarios drenar el tanque para que tenga más opciones de consumir gas en estado de vapor”.

Consejos de prevención

Otro consejo, muy importante que dio es que si las personas manipulan sus tanques lo hagan con precaución, pues se puede provocar una condición de riesgo, por lo que remarca que soliciten que el personal de la gasera lo manipule.

Además, que le pidan voltear el tanque y ver en qué condiciones se encuentra la base para detectar si tiene manchas como de aceite, entonces significa que el gas está en estado líquido.

El jefe del departamento de Prevención de Riesgos recomendó a las personas checar las instalaciones de los boilers y calentadores de agua, igualmente las estufas.

“Hay que estar al pendientes de qué periódicamente las estufas estén en buenas condiciones, porque luego se genera hollín, un polvito que se va a concentrando y tapa el conducto que tienen”.

Indican que Bomberos y Protección Civil capacitan sobre el manejo de tanques de gas

También dijo que en la parte de atrás se genera el cochambre, que son gases concentrados que se enfrían, es por eso que igualmente deben darle limpieza para bajar el nivel de riesgo por incendio por la generación de cochambre.

En cuanto a las instalaciones eléctricas en temporada navideña, dice no sobrecargar los enchufes, pues se puede provocar calentamientos que causan incendios.

Otras recomendación es no dejar el arbolito de navidad prendido, por qué un sobrecalentamiento podría iniciar un incendio. Además, recomendó también tener las herramientas para controlar cualquier tipo de situación, en cuanto a un corto circuito.

Respecto a las velas que las personas suelen dejar prendidas, les pide colocarlas en un platón con agua que evitará que si llegara a caerse lo haga en el agua.

“Muy importante, si dejo una veladora prendida, tiene que estar bajo mi supervisión, nunca dejarla prendida y si saldremos de casa, deben apagarla”, expresó.

El jefe del departamento de Prevención de Riesgos de Protección Civil Municipal, reiteró que se encuentran a la orden las 24 horas del día día. Las oficinas se encuentran colocadas en el bulevar Bolivia, a poca distancia del Velódromo Internacional de Xalapa.

“Lo que se ofrezca por mínimo que sea no dejen de hablarnos. El teléfono directo es el: 890-07-94 preferentemente y tiene servicio las 24 horas del día. Siendo Xalapa los atendemos de manera inmediata.”, concluyó.

Bomberos también brindan recomendaciones

Humberto Silva Andrade, oficial de Bomberos de Xalapa, dijo que lo ideal es no trasladar un tanque en un vehículo particular, sin embargo, si el cilindro es de nuestra propiedad y está en buenas condiciones, podría desarrollarse esa acción, pero no lo recomienda.

Dijo que suele pasar este tipo de cosas por los tanques, pues la mayoría de las personas compran a cambio y los que reciben suelen estar defectuosos y es cuando surge el peligro al realizar el traslado.

Explicó, que los tanques a cambio, suelen ser golpeados, o colocados en lugares con humedad que finalmente les causan orificios y provocan fugas, por eso dice que no es recomendable manipularlos y mucho menos trasladarlos en vehículos particulares, pues con el movimiento y con el gas a presión se puede generar un riesgo.

Indicó que para tener los conocimientos de prevención de riesgo en cuanto a la manipulación de tanques de gas, recomienda tomar cursos para saber cómo actuar en caso de ser necesario.

Señalan que una fuga de gas es más peligroso que el fuego

Señaló, que antes de tratar de controlar el fuego en un tanque, también se debe pensar en la fuga de gas, pues dice es más peligrosa que el fuego, pues si se controla la llama, el gas se expande y es más peligroso, por lo que dice si el tanque está encendido, esperar a que el fuego se consuma; esta es una opción.

Negó que un tanque de gas encendido explote, pues siempre habrá presión positiva. Por lo tanto, remarcó que siempre es importante que algún miembro de la familia tenga la capacitación para saber cómo controlar una fuga de gas en casa.

Dijo que existen muchos lugares para capacitarse como en la instalaciones de Bomberos de Xalapa, Cruz Roja, Protección Civil, particulares, o las empresas que venden extintores.

En la estación central de Bomberos de Xalapa señalaron que pueden acercarse a solicitar información de cursos para enfrentar este tipo de situaciones.