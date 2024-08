PC continúa con labores de búsqueda de niño arrastrado por río, en Veracruz

Veracruz, Ver.- Tras informar que continúan las labores de búsqueda de un niño en la corriente del río Jamapa, en la comunidad de Loma Bonita del municipio de Cotaxtla, la titular de la Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado llamó a la población a tomar sus precauciones al ingresar a ríos y lagunas porque son más peligrosos que el mar.

¿Cómo ocurrió el accidente del niño en el río Jamapa?

En entrevista, la funcionaria estatal lamentó los hechos que acontecieron el pasado 30 de julio, cuando una mujer murió ahogada al intentar rescatar a dos niños que eran arrastrados por la corriente.

Mencionó que aunque no hay saldo de fallecidos en lo que va de estas vacaciones, los niños en cuestión son las víctimas más pequeñas, ya que este miércoles encontraron el cuerpo de la niña de cuatro años y continúan los trabajos para localizar el cuerpo de su hermano de la misma edad.

Dijo que tras los hechos, distintas corporaciones de rescate de protección civil y voluntarios, policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública están apoyando con los trabajos de búsqueda y también se notificó a todos los agentes municipales de la zona para que estén atentos.

“Están todos informados, estamos recibiendo mucho apoyo de buscadores voluntarios, es una tragedia muy terrible, esperamos que encontremos el cuerpo lo antes posible”, expresó.

Osorno Maldonado puntualizó que si bien se mantiene la vigilancia en playas y ríos por el actual periodo vacacional y la llegada de turistas, es necesario que las familias tomen en cuenta que todo cuerpo de agua representa un riesgo.

En ese sentido, insistió a la población tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades, sobre todo los que visitan ríos y lagunas porque en esas zonas no hay vigilancia de las autoridades y si no conocen el área, es mejor que no se introduzcan.

Las autoridades informan que han desplegado un operativo en el que participan elementos de Protección Civil Estatal, Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) / Foto: Cortesía / Protección Civil Estatal

Explicó que en el caso de los ríos, las corrientes cambian y la situación se vuelve más complicada.

“Insistir en que los ríos y las lagunas son incluso más peligrosas que el mar, muchas veces nos cuidamos para el mar, pero no nos cuidamos en albercas, en ríos, las corrientes son muy complicadas, los azolves diferentes, no se sabe de las profundidades y eso hace muy peligroso el hecho de ingresar”, agregó.

