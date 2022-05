Protección para todos: conoce el local que cuida de los vendedores en línea

Veracruz, Ver.- En apoyo a todos los emprendedores Susana Gutiérrez Quiroz ofrece su local como un punto de venta seguro para evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de hombres y mujeres que buscan el pan de cada día a través de las llamadas ventas en línea.

En entrevista para Diario de Xalapa, Susy como la llaman de cariño sus amigos explica que la idea de poner a disposición su local como un punto de venta seguro surgió luego de que una joven emprendedora o también conocida como “neni” fue víctima de secuestro por parte de un sujeto que con engaños la citó en un lugar determinado para agredirla físicamente.

Refiere que aunque en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hay algunas zonas que se han establecido como puntos de venta para los emprendedores que ofrecen sus productos a través de las redes sociales; como centros comerciales, la calle de Rayón en el Tranvía del Recuerdo y otros, la realidad es que estas personas sin importar su sexo son foco de riesgo para cualquier delincuente que puede desde robar su mercancía, agredirlos físicamente y violentarlos sexualmente.

“Leí lo del caso de la chica del Floresta que fue engañada a través de las redes sociales y pensé en cuánta gente se expone a ese tipo de circunstancias, me dije aquí estoy, aquí esta mi local para que puedan llegar y ahí citen a la gente, estoy en el local 46 del paseo del Malecón, es un sitio turístico, siempre hay gente y por supuesto estoy yo para ayudarlas puedo ser la tía de cualquier chica o chico porque ambos sexos están expuestos a ser víctimas, la gente ofrece sus servicios pero no sabemos qué tipo de gente está atrás de la compra, del otro lado del celular leyendo el mensaje”, indica.

Afirma que a raíz de que ofreció su local como punto de venta seguro al menos nueve jovencitas han hecho punto en ese lugar para intercambiar su mercancía, la mayoría del puerto de Veracruz, pero también han venido de Cosamaloapan.

Algunas de estas ya con la confianza de dejar encargado el producto para que los compradores pueden pasar a recogerlo a la hora que puedan.

Su local es el número 46 “Manolos” y está ubicado en el paso del Malecón en la calle de Insurgentes Veracruzanos en pleno corazón de la ciudad por lo que todas las personas que quieran acercarse al lugar para hacer punto de venta pueden hacerlo.

El local esta abierto de domingo a domingo con horario de 8:00 de la mañana a 22:00 horas.

“En mi local están abiertas las puertas para todas las chicas y chicos también, aquí pueden venir incluso dejar la mercancía porque se que algunas andan a las prisas y aquí estamos para ayudarnos porque yo soy madre de dos varones, no tengo hijas pero quisiera que todas estuvieran seguras y solo ayudándonos unos a otros podemos hacerlo”, agrega.

Sin embargo el activismo de Susana no es de ahorita sino que lleva más de una década ayudando a mujeres en situación de violencia con asistencia legal y psicológica con la colaboración de amigos expertos en el tema.

Refiere que en el 2012 inicio un grupo al cual denomino “La voz de la Mujer”, grupo que se encarga de ayudar a mujeres en situación de violencia para que puedan romper esos vínculos bajo la asistencia de abogados, psicólogos y otros activistas.

Reconoce que en un momento de la vida pausó el trabajo debido a que su compañero y esposo falleció, dejándola sumergida en una fuerte depresión.

Aunque quiso alejarse de todo y deprimirse y guardar el luto, menciona que el teléfono nunca dejó de sonar; eran personas que necesitaban de su apoyo.

“Dejé un rato todo el trabajo porque mi esposo falleció y él siempre estuvo conmigo apoyándome, me sentí muy triste porque es algo que aún no supero, quise vivir mi duelo encerrada en casa deprimiéndome pero la gente me estuvo buscando, pidiéndome apoyo y eso fue una terapia, me sirvió mucho, ayudar me hace sentir mejor y aquí seguimos trabajando”, expone.

Detalla que tan solo en el último año, se han apoyado a cinco mujeres quienes sufrían violencia física y estaban amenazadas; una de ellas tuvo que irse a otro estado para poder escapar de su expareja que pretendía quitarle a los hijos.

La entrevistada hace un llamado a las mujeres que requieran de algún tipo de apoyo a buscar ayuda en el grupo “La Voz de la mujer” el cual está disponible en redes sociales y esta alejado de partidos y organismos políticos.