Protéjase de la influenza; ya van 7 muertes en Veracruz

De acuerdo con los informes semanales para la vigilancia epidemiológica de influenza, en Veracruz ya se registraron siete defunciones por influenza.

En la información dada a conocer con corte al 23 de enero se señala que de octubre de 2019 a la fecha se han registrado 80 casos positivos de influenza y mil 247 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG).

En la temporada de influenza estacional 2019-2020, los estados con mayor número de defunciones por influenza son Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Yucatán, que en conjunto suman el 44.8 por ciento de las defunciones.

Pese a esos datos, Veracruz no forma parte de los cinco estados con mayor proporción de casos positivos de influenza en relación a los casos sospechosos detectados que son Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Baja California y Chiapas.

En la temporada de influenza estacional 2019-2020 se han notificado 2 mil 241 casos positivos y 87 defunciones por influenza acumulados a la semana 4 a nivel nacional.

En este lapso, los grupos eritarios con mayor número de casos positivos a influenza son mayores de 65 años, seguido de 5 a 9 y de los 1 a 4 años.

Expone que la temporada de influenza estacional presenta un comportamiento esperado, debajo de la curva epidémica a partir de la semana 45, con un incremento paulatino de casos confirmados conforme avanzan las semanas.

Al corte del 23 de enero, el predominio del subtipo viral durante la temporada ha cambiado a influenza A (H1N1) en el 48 por ciento de los casos, seguido de influenza A (H3N2) con un 37 por ciento, influenza B en menor frecuencia con un 12 por ciento e influenza A No Sub tipificable con un 3 por ciento.

REABREN TORRE PEDIÁTRICA

Después de una semana en aislamiento, este lunes se reactivó el trabajo en el quinto piso de la Torre Pediátrica de Veracruz, que había sido clausurado por un brote de influenza.

De acuerdo con la vocera del grupo de padres de niños con cáncer, Cora de Jesús Rodríguez, el problema se originó por un niño del área de nefrología que presuntamente contagio a dos menores más de oncología ya que ambas especialidades comparten piso y algunos servicios como la televisión y juegos didácticos por lo que se tuvo que aislar. “El piso se divide en un área de nefro y otra de oncología, se dice que inicio en nefro y se contagiaron niños de oncología, creo que fueron dos niños nada más y el que llevaba el brote”, detalló. Dijo desconocer cuántos niños se quedaron sin recibir su quimioterapia, ya que tienen cita una vez por semana pero este lunes regresaron a la actividad normal. En cuanto a los medicamentos, la entrevistada comentó que por ahora hay abastecimiento para el tratamiento de los menores con cáncer. Hizo hincapié que la atención de medicamentos se ha logrado luego de las protestas y bloqueos que han realizado ya que han tratado de tener un diálogo con el titular de la Secretaría de Salud y con el gobernador y ambos se han negado a recibirlos. “Cuando fuimos a Xalapa nuestra idea era hablar con Roberto Ramos Alor y con Cuitláhuac, pero desgraciadamente no tuvimos una respuesta favorable, no nos dieron la cara, nos avienta a sus colaboradores y al final del día ellos no nos dan una resolución”, denunció.

Señaló que, en una de las protestas, hubo el ofrecimiento de un equipo especializado para la limpieza del equipo del área de oncología que hasta la fecha no ha sido entregado y todo quedó en promesa. Presuntamente además de los menores infectados por el virus, cuatro doctores también se reportaron enfermos por la misma causa.

