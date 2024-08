Con 69 años y al lado de su esposa, Jorge sigue exigiendo su derecho a un seguro institucional o de vida

Jorge Martínez Delfín de 69 años llegó como cada jueves este día a protestar en la calle Enríquez acompañado de su esposa Adela, mientras él sostiene una lona, ella detiene el paraguas que protege a ambos de los rayos del sol.

¿Cuál es la historia de Jorge Martínez Delfín?

Por más de 30 años fue profesor de música en preescolar, se retiró en el 2013 por invalidez al tener discapacidad visual, dictaminado por parte del ISSSTE en mayo de ese mismo año; aunque le dijeron que sería en máximo mes y medio después cuando le entregarían su seguro por invalidez, a la fecha sigue sin recibirlo.

Local

Algunos de los planteles en los que laboró es el Jardín de Niños "Trinidad Pérez González" del FOVISSSTE, así como el jardín “Manuel M. Oropeza” de la colonia 2 de Abril en Xalapa.

"De ahí a la fecha, he estado regresando y nada, de ahí me mandaron después a la Secretaría de Finanzas y me dijeron que no había aseguradora que lo pudiera cubrir, que apenas la habían cambiado y que iban a renovar, que fuera después, he estado de Finanzas a la SEV y de la SEV a Finanzas y así estuve y hasta la fecha nada".

Jorge se ha sumado a la agrupación estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz (AJUPIV) para exigir y defender su derecho a un seguro institucional o de vida que les fue retirado por primera vez en el sexenio de Javier Duarte y ahora por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Jorge se ha sumado a la AJUPIV para exigir y defender su derecho a un seguro institucional o de vida | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Por lo menos desde hace un año, cada jueves, se suma a la protesta que los jubilados realizan en la calle Enríquez de 11 a 12 de la mañana en exigencia de respuestas.

Jorge Narra que hace un año, a principios de agosto, le dijeron que se haría el depósito para cubrir los adeudos pendientes y aunque su nombre aparece dentro de los pendientes en la SEV, le dijeron que regresara en un mes y así ha pasado todo este tiempo, pero sin resolverle.

“He estado pendiente, dando vueltas, llamando y nada, es obvio que es complicado asistir hasta la SEV, incluso los taxis y todo, es difícil, vamos del FOVISSSTE, todo con la finalidad de ver si ya, pero nada. A finales de año dijeron que ya no habría nada de depósitos sino hasta el siguiente año, pero este año ha sido lo mismo, hasta la fecha no me han dado nada”.

Estima que la deuda supera los 400 mil pesos y aunque ha podido sostenerse de su pensión del ISSSTE requiere de ese recurso que además es un derecho.

“Yo era profesor de enseñanza musical en preescolar y mi ingreso era un poco menor que una plaza normal de las maestras y ya con eso he podido estar con lo del ISSSTE, ahorita solo cuento con eso”.

Aunque al inicio de su problema desconocía de la AJUPIV, explica que cuando supo de ella, se acercó y lo acogieron bien por lo que lo han orientado y acompañado | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Aunque al inicio de su problema desconocía de la AJUPIV, explica que cuando supo de ella, se acercó y lo acogieron bien por lo que lo han orientado y acompañado.

Doña Adela se sumó al llamado de su esposo y pidió a las autoridades “que ya le paguen porque ya han sido muchos años”.

Jorge recriminó que hay recursos del gobierno para otras cosas y mientras a ellos les han negado un derecho humano.

“Hacen festivales que sí, interesa a la ciudadanía, pero yo creo que a lo que tengo derecho y por ley me corresponde, se tendrían que cubrir primero las obligaciones y después lo demás. Porque incluso los gastos que implica simplemente el 15 de septiembre, cuánto egresa para el 15 de setiembre, yo creo que comparado con eso es mínimo lo que me darían y son 11 años a la fecha ya”.