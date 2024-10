Se atenderán demandas de sindicato de CMAS que emplazó a huelga: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que dan seguimiento a las demandas del Sindicato de Empleados y Trabajadores de CMAS adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) quienes habían emplazado a huelga a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) para este 21 de octubre.

La huelga no se concretó, además de que este día es de descanso obligatorio y no abrieron las oficinas centrales ni los centros de atención y de cobro del organismo operador.

En entrevista, Ahued Bardahuil señaló que aunque se da atención a todos, no atiende en privado a ningún líder sindical y que en particular el de este sindicato, José Luis Hernández López, estaba promoviendo la representación ante un tribunal federal.

Ricardo Ahued Bardahuil señaló que aunque se da atención a todos, no atiende en privado a ningún líder sindical / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Qué dijo Ricardo Ahued Bardahuil sobre las demandas de trabajadores de CMAS?

“Yo no atiendo en privado a los líderes sino en abierto y con audiencia, él en especial fue compañero hace muchos años, fue dirigente, el tema de que yo no me acerque cuando están en un proceso de demanda para lograr una representación, imagínate que dirán los demás sindicatos que yo me siento con él y si mañana les resulta que la ley le ajusta, que tiene que tener una representación, van a decir que si yo lo empuje o que si yo me meto en cosas de sindicatos”.

Sin embargo, señaló que son muy respetuosos de las determinaciones laborales e incluso dijo que con los 14 sindicatos del ayuntamiento pueden convivir perfectamente.

“Si allá son tres o cuatro, fueran seis, tampoco tendría problema, así como él puede pedirlo, pueden pedir los dos más y estamos atentos; a los demás se les ha atendido como ha sido, ellos promovieron ante Tribunal Federal su representación y adelante lo que diga la autoridad y en su momento pues ponernos a trabajar”.

Reiteró que como alcalde tiene que cuidar las formas, pues si se reúne con alguien que está litigando legítimamente por sus derechos y si el tribunal resuelve a su favor, podrían decir que se debió a su intervención.

“Si no le da, van a decir que yo lo uso y si le da, van a decir que yo lo voy a ir impulsando y van a decir a los sindicatos, ‘oye’, eso hay que entenderlo, no hay que desesperarse, sobre la ley no hay nada que se pueda suplantar”.

Destacó que todo lo que se haga contracorriente de los derechos y de la ley siempre va a fracasar, y con el tiempo se va a revertir.

“Si mañana nacen tres sindicatos bienvenidos, son cinco más también, el tema de él es que él entre en un procedimiento a nivel federal para que sea reconocido como titular de un sindicato, está en su derecho, pasa que él ya fue y está jubilado, eso nos llamó a que él fuera ante un tribunal federal y hay una juez que nos citó, están tratando para que se propongan 30 días de negociación”.

Y es que explicó que si hay un emplazamiento de huelga es para lograr una negociación, por lo que están en todo su derecho y serán atendidos.

Señaló que son muy respetuosos de las determinaciones laborales e incluso dijo que con los 14 sindicatos del ayuntamiento pueden convivir perfectamente / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Yo no quito su derecho, nada más que no es el tema que si yo atiendo o no, porque si no estaría yo ya tramitando, tal vez está ejerciendo su derecho y es bienvenido y si al final del camino la autoridad y la negociación correspondiente, se le da titularidad y está presupuestado (se hará); de hecho él trae un contrato de condiciones que está por abajo del que hemos firmado con el sindicato que está operando ahorita, estamos muy arriba, como él lo viene peleando quedó en el pasado, si él tiene van a salir ganando”.

Añadió que sus agremiados están ganando lo mismo que ganan los demás, aunque tenga un contrato con condiciones menores.

“Yo pienso que ni ellos ni los trabajadores quieren la huelga, ni este joven el pollo ni mucho menos el que le dicen, y yo no estoy en contra de él, si se da que se dé, bienvenido, ya trabajamos incluso con ellos cuando fui alcalde como titulares de condiciones, entonces creo que hay que tener más facilidad”, añadió.

