Molesta a vecinos de la Magisterial uso de edificio; todo sobre el caso

Vecinos de la Unidad Magisterial se oponen a la renta de un edificio ubicado atrás del Museo de Antropología tras sostener que aparentemente pretenden utilizarlo como oficinas y con ello sus calles serían usadas como estacionamiento.

Dicen que anteriormente el edificio, situado en la calle Museo, fue utilizado como oficinas de una universidad y que diariamente tenían problemas para transitar, pues "estacionaban carros hasta en las entradas de las casas".

En enero de este año las oficinas dejaron de funcionar y actualmente tienen un letrero que ofrece el edificio en renta. Por lo anterior, vecinos colocaron varias lonas en sus viviendas para exigir al propietario del inmueble que desista y con ello respetar la vialidad en sus calles.

Ramiro, uno de los inconformes, manifiesta que incluso en las escrituras de sus casas queda establecido que en la unidad no debe haber comercios ni oficinas.

"Cuando estaba la universidad, día, tarde y noche estacionaban carros de lado y lado; para comprar gas era un problema, pues los operadores no podían pasar", abundó.

Reconoce que en algunas calles hay tiendas pequeñas sin que causen molestia o inconformidad, pues los clientes se retiran inmediatamente después de haber realizado alguna compra.

¿Qué problemas genera renta de edificio?

Vecinos dicen que hasta una hora tienen que esperar para entrar a sus cocheras por el problema de edificio | Foto: David Bello

Por su parte, otra vecina precisó que no se oponen a la renta del edificio, sino al uso que le pretenden dar, pues en caso de que sea utilizado como casa-habitación o departamentos no tendrían problemas con los vehículos que estacionan en las calles.

"A veces teníamos que esperar más de una hora para poder meter los carros a las cocheras de las casas, pues siempre había a quienes no les importaba y dejaban sus vehículos en las entradas, mientras iban a las oficinas de la universidad a realizar trámites", puntualiza.