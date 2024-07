Aspirantes de Posgrado Directo de la UV quedan fuera; hubo cambios en reglamento [Video]

Al menos ocho estudiantes con licenciatura de la UV que aspiraban a cursar un Doctorado Directo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, en el Centro de Investigación en Micología Aplicada y en el Centro de Investigaciones Biomédicas de esta Máxima Casa de Estudios, no podrán hacerlo debido a que de último momento cambiaron las reglas de operación para exigir la maestría como requisito, de acuerdo con docentes universitarios.

En conferencia de prensa, en las escalinatas de la Rectoría, precisan que tradicionalmente los jóvenes podían cursar un doctorado directo tras haber obtenido el grado de licenciatura y que ahora no podrán continuar con el proceso, a pesar de haberlo acreditado.

Luis Isauro García Hernández, director del Instituto de Investigaciones Cerebrales y Rossana Citlali Zepeda Hernández, del Centro de Investigaciones Biomédicas, señalan que ayer se dieron los resultados para dar a conocer a los jóvenes aceptados y que también ayer mismo se notificó que al menos ocho no podrán inscribirse a causa de las nuevas reglas de operación.

¿Quiénes podían acceder a cursar un Doctorado Directo?

Explican que todo aspirante a ingreso sin estudios previos de posgrado, pero con conocimientos, experiencia y antecedentes académicos suficientes, a juicio del comité académico, se le daba la oportunidad de ingresar directamente al programa de doctorado sin tener que pasar por maestría.

Los docentes universitarios sostienen que hubo omisiones de fondo y forma en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, pues aseguran que "nunca se discutió colegiadamente la figura de Doctorado Directo ni su eliminación durante el proceso de modificación del reglamento, tal como lo evidencian las minutas de los cuerpos y comisiones pertinentes".

Recalcan que de un día para otro, sin advertencia alguna, decidieron no incluir los Doctorados Directos en el reglamento general de posgrados, en donde se encuentra toda la normativa para permitir que se abra o no se abra cada programa educativo.

"Si no existimos no podemos convocar; lo peor de todo es que esto sucedió cuando las convocatorias ya estaban abiertas y aunque las autoridades se comprometieron a dialogar, no lo han hecho. Además, se van a perder becas del Conacyt", abundan.

Los docentes universitarios acudieron también a las oficinas de la Rectoría, en donde solicitaron dialogar con el rector Martín Aguilar Sánchez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Señalan que en el reglamento nunca se menciona a los doctorados directos; "no están contemplados ni siquiera en los transitorios, ni nominalmente ni procedimental u operativamente. Esto es una evidencia más de los errores de fondo y forma del Reglamento General de Estudios de Posgrado".

Agregan que, según ellos, esas omisiones son faltas graves, ya sean actos deliberados o causados por la ignorancia de las autoridades sobre la diversidad de los Programas Educativos (PE) y la normatividad federal que los ampara y justifica.

Agregan que, según ellos, esas omisiones son faltas graves, ya sean actos deliberados o causados por la ignorancia de las autoridades | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"La omisión de los aspirantes aceptados en las listas publicadas por la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado es una violación a los Programas Educar aprobados por el Consejo General Universitario y una violación al derecho humano a la educación de los aspirantes aceptados y a los que arbitrariamente se les está negando la posibilidad de cursar estudios de posgrado", recalcan.

Los docentes universitarios acudieron también a las oficinas de la Rectoría, en donde solicitaron dialogar con el rector Martín Aguilar Sánchez para exponer el tema en busca de soluciones, sin embargo, aseguran que no fueron recibidos porque no tenían agendada alguna cita.

