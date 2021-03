Protestan camioneros por inseguridad en carreteras

Xalapa, Ver.- Tal como se advirtió desde temprana hora integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Veracruz, protestaron en el Bulevar Xalapa-Banderilla.

A decir de su líder en el estado, Juan Durán Mendoza, siempre han peleado por sus derechos y por el libre tránsito por carreteras federales ante el abandono de las autoridades.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Dijo que su protesta es por el aumento en el diésel y las casetas además de la inseguridad de que siguen siendo víctimas.

Acusó la Guardia Nacional solo cambió de colores, pero siguen extorsionando y los transportistas siguen siendo víctimas de inseguridad sufriendo las afectaciones al "hombre-camión".

"El delincuente no se conforma con llevarse la mercancía, se lleva las unidades, matan a los operadores, una fiscalía para que me devuelva un carro son penurias y luego para sacarlo del corralón es el acabose no porque llegan a pedir hasta 100 mil pesos", acusó.

Precisó que aunque es difícil llevar una estadística de asesinatos de operadores, al mes pueden llegar a registrarse hasto dos casos solo en el estado de Veracruz.

Expuso que entre los tramos más peligrosos para ellos están los límites de Puebla con Veracruz, en el Valle de Perote así como Tierra Blanca hasta Cárdenas, Tabasco.