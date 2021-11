Protestan contra elementos de Tránsito del Estado por extorsiones

En una manifestación en Plaza Lerdo, choferes de transporte, taxistas y motociclistas exigieron poner un alto a las extorsiones de las que son víctima por parte de elementos Tránsito del Estado.

Denunciaron irregularidades en esa dirección además de acusar que les cobran “moches” para no llevar sus unidades al corralón.

Local 20 años con mismas tarifas de taxis; quieren este aumento

De acuerdo con el coordinador de Resistencia Civil Pacífica, José Santos González, los operativos que se instalan en zonas como el bulevar Xalapa-Banderilla, El Gallito; Actopan, Chavarrillo, entre otros, sólo afectan a quienes trabajan y circulan en la zona.

Refiere que hay elementos de Tránsito que piden hasta 22 mil pesos para no multar al conductor, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

“Los paran y por no verse afectados tienen que pagar entre 12 mil y hasta 22 mil pesos, cuando no tienen a la mano el dinero los escoltan a los bancos para que paguen y no ser llevados al corralón”.