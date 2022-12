¡Exigieron ver al gobernador! Protestan familias de desaparecidos

Familiares de Juan Luis Guevara Zavala desaparecido en el municipio de Actopan y de Fátima Cristal González, desaparecida en Villa Aldama, protestaron este martes a las afueras del Palacio Municipal de Xalapa.

Los familiares exigieron hablar con el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, quien este martes asistió al primer informe del alcalde de la ciudad Ricardo Ahued Bardahuil, aunque no lo lograron.

Entre el llanto y la desesperación denunciaron que, en el caso de la menor Fátima, sus familiares la buscan desde el pasado 9 de diciembre del 2022 fecha en que se dejó de saber de ella estando a dos cuadras de llegar a su casa y tras salir de su escuela secundaria.

Expusieron que han sido los propios familiares de la menor quienes han tenido que salir en su localización, toda vez que la Fiscalía General del Estado continúa sin reportar avances. "No ya hecho nada la fiscalía, todos los días nos dicen que no hay avances no tenemos ni una pista, nadie se ha puesto en nuestro lugar. El gobernador no quiere darnos la cara", declaró Guadalupe Romero, tía de la menor.

Agregó que su familia, como la de muchas personas desaparecidas, no tuvieron Navidad ni Nochebuena “porque estamos exigiendo que nos den una pista de dónde o quién se llevó a nuestra niña de 14 años”.

En el caso de Juan Luis Guevara Zavala, su madre Lucero Guevara Zavala denunció que su hijo de 47 años, desapareció junto con otras personas el pasado 16 de diciembre del 2022, en el municipio de Actopan.

Mencionó que, personas desconocidas lo sacaron de su negocio en presencia de su familia y hasta la fecha desconocen su paradero. "Se llevaron a varios y ya han aparecido varios menos mi hijo. Ya pusimos la denuncia e hicimos lo que nos dijeron y nada, les suplico ustedes tienen hijos y tienen nietos por favor hagan algo porque la alcaldesa de Actopan tampoco hace nada, todos están vendidos ¿dónde está mi hijo? Se los pido por Dios, no sabemos nada", dijo.

Declaró que, su hijo padece problemas del corazón, por lo que exigen que sea entregado, “ya no podemos más por favor, queremos justicia, no es justo".

A su llegada al informe, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que es la Comisión Estatal de Búsqueda la que lleva a cabo labores para la localización de la menor de 14 años Fátima Cristal González, desparecida el pasado 9 de diciembre en el municipio de Villa Aldama.

En breve entrevista previo al primer informe del presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued, el mandatario dijo que es la dependencia estatal de búsqueda la que coadyuva en las labores para dar con su paradero. “Claro (está participando el Gobierno del Estado) y la Comisión Estatal de Búsqueda (da seguimiento al caso)”, dijo.