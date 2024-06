Obra en colonia de Emiliano Zapata deja sin agua a ciudadanos [Fotos]

Habitantes de la colonia Santa Lucía 1, del municipio de Emiliano Zapata, bloquearon este día la carretera Las Trancas-Coatepec, debido a la falta de agua potable, problema que dicen es por una obra que realiza una constructora en la avenida principal, que provoca las válvulas de agua potable se mantengan cerradas.

Durante el cierre del camino, que duró aproximadamente una hora, manifestaron que la construcción de la calle que realizan tiene casi dos meses, lo que provoca no les llegue el agua por más de un mes y aunque han recibido el apoyo con pipas por parte de CMAS-Xalapa, señalaron no es suficiente.

Gregoria Ruiz González dijo que se encuentran realizando el bloqueo por la falta de agua, además, puntualizó que CMAS no les está quitando el suministro, es por la obra que realizan en la calle que es parte del proyecto Santa Lucía 1 que conectará con Ojo de Agua.

La señora comentó que la constructora provocó daños en los tubos que no tenían mantenimiento, así mismo, refiero que ayer llegó una cuadrilla de CMAS que les dijo que se necesita material para la válvula.

“Según la constructora ya solicitaron las herramientas, pero por lo pronto tenemos más de un mes sin agua; desde que empezaron a trabajar nosotros no tenemos el servicio”, expresó.

Además, señaló que la autoridad le dijo que la constructora es la que se debe encargar de lo que ocurre, por lo que ahora solicitaron el agua al cerrar la carretera Las Trancas-Coatepec, a la altura de la colonia Santa Lucía 1.

La constructora provocó daños en los tubos que no tenían mantenimiento | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿Qué han dicho autoridades sobre la falta de agua en la colonia Santa Lucía 1 de Emiliano Zapata?

En el bloqueo se presentó un representante de política regional y dialogó con ellos; durante la plática la autoridad les dijo que abrirán las válvulas provisionalmente y que así se mantendrá por algunas horas, sin embargo, les aclaró que volverán a cerrar la llave para que continúen con los trabajos de construcción, por lo que decidieron abrir la circulación.

Con el paso de los minutos llegó el personal de CMAS-Xalapa y abrió la válvula que les dará el agua potable, sin embargo, les señalaron a las personas que tardaría algún rato en llegar el servicio a su domicilio, pero que ya estaba abierta la válvula.

Señalan que la autoridad advierte que la constructora es la que se debe encargar de lo que ocurre | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

En la reunión los habitantes de la colonia Santa Lucía 1 presentaron al nuevo comité que se encargará de cuando haga falta el agua potable, además, le explicaron a la autoridad presente que ninguna otra persona que no sea parte del comité deberá interferir, pues dijeron existe una persona que realiza acciones sin el consentimiento de la mayoría de las familia afectadas.

Con el paso de los minutos llegó el personal de CMAS-Xalapa y abrió la válvula que les dará el agua potable | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Piden que las obras concluyan

Las personas que se reunieron le piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y le pidan a la constructora que termine el trabajo que realizan en la avenida principal de la colonia Santa Lucía 1.

“Queremos que se haga responsable (la constructora) y que mande personas capacitadas y que le echen ganas a terminar la calle, porque abren por todos lados y prácticamente nos tienen incomunicados. Por esta situación tenemos sin agua más de un mes. Sabemos que hay estiaje, y aunque haya estiaje y por tandeo, a nosotros no nos llega el agua, por lo mismo, porque estaban cambiando el tubo del agua de la entrada que es por la construcción de calle”, dijo la ama de casa.

Y continuó: “Ahorita si nos dan el agua ya no cerraremos la carretera, pero le hacemos un llamado a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que por favor le echen ganas aquí con sus trabajadores para que avancen con el trabajo o que vayan terminando una parte y vayan pavimentando, pues la construcción ya va para dos meses y no avanzan y sólo hacen hoyos en la colonia y no terminan por ninguna parte”, concluyó.

Durante el cierre del camino, señalaron que aunque han recibido el apoyo con pipas por parte de CMAS-Xalapa, no es suficiente | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

