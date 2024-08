De $2 mil hasta $12 mil pesos: protestan en Veracruz por cobros excesivos de la CFE

Veracruz, Ver.- Usuarios de diversas colonias de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río se manifestaron este martes 6 de agosto contra los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para exigir la regularización del servicio de luz.

El plantón se llevó a cabo en las afueras de las oficinas de la CFE en la avenida Salvador Díaz Mirón, en donde los inconformes, con pancartas y reclamos, comentaron sus inconformidades con la paraestatal.

Zaida Bautista, residente del fraccionamiento Carzabela, reclamó porque la empresa productiva del estado se niega a regularizar el servicio en el lugar por el supuesto adeudo de 400 mil pesos en la zona donde habitan 160 familias.

Señaló que a pesar de realizar la solicitud, no son atendidos y como consecuencia no reciben atención que deberían para atender quejas en el suministro eléctrico.

“Nosotros solicitamos que nos regularicen en Carzabela, porque queremos pagar, no queremos estar así, y que Comisión entre para que revise los transformadores… tenemos un año solicitando la regularización del servicio, ahorita nos estaban cobrando una multa que tenían antes las instalaciones, más de 400 mil pesos, pero es algo que nos parece injusto”, declaró.

¿En cuánto ha incrementado el cobro por el servicio de luz en Veracruz?

Por su parte, Francisco Gutiérrez Flores, residente del fraccionamiento Costa Verde de Boca del Río, afirmó que desde que inició el año comenzaron a incrementarse los recibos de luz de manera gradual, pero en el último se disparó hasta tres veces más de lo habitual.

El usuario indicó que solicitó una revisión de su línea eléctrica y hasta ahora no ha obtenido respuesta de ninguna autoridad.

Las tarifas de verano (1A a 1F) contemplan un mayor consumo eléctrico debido al uso de aparatos de aire acondicionado | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“De mi departamento que pagaba 1,260 pasó a 3,263, en el caso de mi pareja pasó de 900 a 4,400 el recibo de luz, y es un departamento pequeño, yo por ejemplo consumo mucho el aire acondicionado y ella no, me parece que no se justifica. Venimos a hacer reclamación y no nos atienden, nos dicen que nosotros revisemos para ver si alguien no está robando la luz en nuestro edificio”.

Caso similar es el de Rita Pimentel, quien detectó que su recibo de luz se disparó de manera injustificada, ya que de pagar menos de 2 mil pesos, ahora le pretenden cobrar 12 mil pesos, siendo que en su casa no hay nadie en todo el día.

Aunque han pedido la revisión de un técnico hasta ahora no han tenido respuesta | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

La inconforme detalló que se solicitó apoyo a la CFE para que envíe un técnico para la revisión del sistema eléctrico, pero hasta ahora no ha tenido respuesta y su fecha de corte de luz se acerca, sin posibilidades para cubrir el adeudo.

“Lo más que yo había pagado y ya con inconformidad eran 5,000 pesos, pero jamás esta cantidad que me están cobrando ahora que son 12,000 pesos, yo no me niego a pagar pero que sea lo justo. Solicité una inspección en mi instalación y no han ido, quedaron muy formal pero se cumplen los tiempos de corte y es lo que van a terminar haciendo. El incremento es incluso 3 o 4 veces más de lo que yo consumo”.

