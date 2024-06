Hartazgo en Veracruz: ciudadanos protestan por falta de agua y recibos caros

Veracruz, Ver.- Continúan las manifestaciones contra el desabasto de agua en la ciudad de Veracruz; en esta ocasión, habitantes de distintas colonias del municipio de Veracruz se congregaron en las afueras de las instalaciones del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, en la avenida Miguel Alemán.

Los vecinos de la colonia Morelos, Antorchistas, Río Medio II, Astilleros, Los Volcanes, entre otras, se dijeron inconformes por la escasez de agua que vienen padeciendo, algunos hasta cinco meses y el gasto que han venido haciendo en la compra de garrafones y pipas de agua.

Es por ello que con pancartas y consignas como “Fuera Grupo Mas”, los usuarios del puerto de Veracruz decidieron bloquear por unos minutos el carril sur a norte de la avenida Miguel Alemán, para exigir al Grupo MAS un solución a esta problemática.

Alma Delia Zurita Landeros, vecina de la Colonia Rio Medio II, calificó de injusto que cada mes las facturaciones lleguen con un incremento, el agua sea de mala calidad y por si fuera poco carezcan del servicio.

“Pidiéndole al grupo que sea una tarifa realmente accesible, porque está terriblemente excesivo el costo de la mensualidad. En mi caso de mil 300 y cada mes sube la mensualidad, no se me hace justo que haga estos cobros excesivos y luego no haya agua, y por si fuera poco, sale muy sucia”.

La entrevistada se dijo cansada de tener que estar comprando agua de las purificadoras y recurrir a familiares de otras colonias para poder realizar sus actividades cotidianas indispensables y economizar su quincena.

Los vecinos de la colonia Morelos, Antorchistas, Río Medio II, Astilleros, Los Volcanes, entre otras, se dijeron inconformes por la escasez de agua | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“O pagamos el recibo que viene excesivo o compramos el agua para el consumo doméstico. Yo lo que trato es acudir con mis familiares que se que tienen agua para no hacer ese gasto. Me voy a bañar, a lavar para no golpear mi economía”, expresó la afectada, quien señala que desde marzo han recurrido a dichas medida para sortear el desabasto de agua.

Y si bien señala que han recibido el servicio de pipas gratuitas, dijo que nada sirve a los usuarios porque se trata de una solución de dos o tres días y después vuelven a padecer el servicio.

A su vez, el señor Francisco Manríquez de la colonia Morelos, expresó que además de la mala calidad de agua que llegaban a recibir desde hace seis meses vienen sufriendo la escasez de agua y pagando a particulares para abastecerse del líquido.

Aunque han recibido el servicio de pipas gratuitas, dijo que nada sirve a los usuarios porque se trata de una solución de dos o tres días | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Cuánto gastan en Veracruz para solucionar la escasez de agua?

Reprochó que a la semana tenga que estar invirtiendo hasta 400 pesos, dinero que no se compara con el salario que percibe, pero que tiene gastar para poder contar con el vital líquido.

“Y aunque quisiera recurrir a otros familiares están la misma situación sin agua, hay muchas colonias que no tienen agua ni para donde correr y es lo que le estamos pidiendo a Grupo MAS pero no hay solución”.

Por su parte, Rosa Yazmín Sánchez de la colonia Antorcha Campesina, coincidió que con el pago de servicio de pipas entre vecinos han estado sorteando la falta de agua.

Reprochan que a la semana tenga que estar invirtiendo hasta 400 pesos | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Platica que cada tres días han tenido que estar contratando este servicio, por el cual se ve obligada a destinar 300 pesos más la compra de agua purificada en ocasiones.

Y es que en su caso no cuenta con familiares para poder lavar y bañarse como lo están haciendo algunos usuarios.

“Imagínese, la necesito para lavar uniformes, en mi caso porque tengo hijos en la escuela y no se me hace justo que pague el agua y no tenga. En mi caso no tengo el apoyo de algún familiar con el que pueda ir a lavar o bañarme porque no viven en Veracruz, y con los vecinos todos estamos iguales”.

