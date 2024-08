Por falta de intendente en escuela, padres bloquean avenida en Veracruz [Video]

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo sobre la avenida Alcocer, padres de familia de la Unión Femenina Iberoamericana (UFI) exigen a las autoridades educativas la asignación de un intendente luego de que la persona que realizaba el trabajo falleció y de sus propios recursos han pagado la limpieza en los últimos once años.

De acuerdo Samuel Vázquez Barrera, integrante de la Sociedad de Padres de Familia (SPF) en esa institución, la inconformidad fue porque este lunes se encontraron con una escuela sucia, con baños "asquerosos" que representan un riesgo para la salud de los más de 200 alumnos matriculados.

Explicó que desde hace once años falleció la persona de intendencia y la escuela no buscó reemplazo.

Local Trabajadores realizan movilización por autonomía del Poder Judicial de la Federación en Xalapa [Video]

¿Cuánto pagan los padres de la Unión Femenina Iberoamericana (UFI) por el servicio de limpieza?

Dijo que los padres de familia han tenido que absorber el pago de una persona que limpie la escuela, haciendo un gasto extraordinario de 100 mil pesos anuales, dinero que sale de su bolsillo.

“Nos manifestamos para decirle al gobierno que tenemos once años pagando intendente. En una reunión, los padres de familia manifestamos que ya no íbamos a pagar porque es mucho dinero, que la escuela asumiera su responsabilidad pero nos dicen que la SEP ha estado atado intendente en demasía, no sabemos qué es ese término ni sabemos quién se queda con el dinero que se manda, esa es nuestra inconformidad”, externó.

Samuel Vázquez Barrera integrante de la Sociedad de Padres de Familia (SPF) de la Unión Femenina Iberoamericana, señala que la inconformidad fue porque este lunes se encontraron con una escuela sucia, con baños asquerosos que representan un riesgo para la salud🗣️



📹 Ingrid Ruiz pic.twitter.com/wEKA1RuN5z — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) August 26, 2024

Los padres de familia exigieron la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz para que se investigue esta situación, pues consideran injusto que la escuela no haya reemplazado a la persona de limpieza.

Vázquez Barrera señaló actualmente la matrícula de estudiantes es de 200, sin embargo, se ha registrado deserción escolar porque los padres se negaban a pagar por el servicio de intendencia tras señalar que era una responsabilidad de la escuela.

Los padres explican que desde hace once años falleció la persona de intendencia y la escuela no buscó reemplazo / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Este lunes, los padres de familia encontraron los baños sucios y como protesta realizaron el bloqueo de la avenida Alcocer.

El tránsito vehicular estuvo detenido por más de una hora hasta que de manera pacífica la gente se retiró no sin antes advertir que continuarán las movilizaciones en tanto no asignen a una persona que realice la limpieza del plantel.

Dos patrullas de la Policía Estatal y Policía Municipal arribaron a la zona para tomar conocimiento de los hechos, situación que incomodó a los padres de familia pero no se presentaron incidentes.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️