Protestan por despidos en centro de salud y atienden a pacientes en calles

Córdoba, Ver.- Pacientes del Centro de Salud de Villa Unión en Fortín, mandan documento petitorio a la Secretaría de Salud del estado para que la doctora Andrea vuelva a su puesto, la manifestación pacífica continua desde el día jueves, dicen no moverse hasta tener una respuesta favorable.

En entrevista telefónica con los protestantes, un miembro del Comisariado Ejidal de Villa Unión, señor Gutiérrez expresó que este centro de salud atiende a congregaciones como camino a Villa Unión, Colonia Antorchista, Mata Larga, Palo Alto, Zapopita y Villa Unión y fue en conjunto que lograron recabar firmas que también fueron anexadas con el documento petitorio enviado a Xalapa la semana pasada.

Desde el pasado jueves con una carpa y sillas los derechohabientes llegaron al lugar a hacer protesta pacífica la cual han mantenido y argumentan no moverse del lugar hasta no tener respuesta, “queremos a la doctora Andrea en su centro de trabajo, seguimos en la misma postura, nos vamos turnando y haber quien se aburre más rápido si ellos o nosotros”.

Cabe hacer mención y a decir de los manifestantes la atención medica continua, pues la protesta no impide se dé la atención y es que los doctores que allí laboran siguen dando sus consultas en la banqueta brindando el servicio médico a los pacientes.

De igual manera otra derechohabiente del Centro de Salud tomo la llamada para decir quieren de regreso a la doctora pues no se les hace justo hagan el cambio, además de que se argumentó fueron engañados por la Directora de la Jurisdicción pues le habían hecho mención que la Doctora Andrea no pedía medicamentos y esta no hizo el papeleo necesario para quedarse en su plaza, cuando esto si fue realizado por la misma.

“Tenemos carteles donde pedimos que regrese la doctora, estamos unidos varias colonias, la doctora era médica general y fue la que siempre apoyo 9 años estando al pendiente de nosotros, ella apoyo para la realización de este Centro de Salud que en febrero cumple 2 años”.