¿Mes y medio sin agua? En Veracruz, vecinos exigen remediar suministro del líquido

Veracruz, Ver.- En protesta por la escasez de agua por la que han sufrido los últimos nueve años, habitantes de la colonia Hidalgo en la ciudad de Veracruz demandan al Grupo MAS hacer las obras correspondientes para remediar la situación que en los últimos días se ha agravado.

En voz de la señora Rosario Ibarra, los vecinos señalan que desde hace varias semanas no cuentan con el servicio y aunque recurren a la utilización de pipas, estas solo llenan un tinaco por familia, lo cual es insuficiente para satisfacer la demanda de todo el hogar.

Explicó que desde hace nueve años que padecen de problemas por el agua, en algunas temporadas cae muy poca y en otras se ausenta por algunos días.

Dijo que recientemente el Grupo MAS comunicó que una fractura en el pozo 27-BIS que es el que distribuye el líquido a la colonia, era el problema para atender el desabasto.

“Tenemos nueve años padeciendo la falta de agua, hay veces que solo nos caen unas gotitas, que no tenemos agua en horas y Grupo MAS siempre tiene justificación, ahora llevamos mes y medio sin agua y nos dicen que es por una fractura en el pozo, pero no vemos que haya obras para arreglar nada, ya estamos cansados de que nos digan una y otra cosa, no queremos comunicados, queremos acciones, queremos tener agua”, denunció.

¿Cuántas colonias de Veracruz son afectadas por esta problemática?

María del Carmen Santiago, otra de las vecina, indicó que este problema impacta en por lo menos nueve colonias, además de la Hidalgo, como Prolongación Hidalgo, Sector Popular, Nuevas Esperanzas, Vías Férreas, Los Reyes y parte de la Unidad Habitacional Chivería hasta la calle de Yañez.

Afirmó que a pesar de que no cuentan con el servicio del agua, el recibo de pago ha llegado puntual, lo cual consideran injusto, ya que hay casos donde pagaron el anual anticipado.

“Los recibos del agua siguen llegando, el más barato es de 300 pesos y así se va acumulando, según tengan medidor o el servicio, es injusto que se nos siga cobrando cuando no contamos con el servicio, nos mandan pipas pero nos llenan un tinaco por semana que no alcanza para lavar la ropa, trastes, para el aseo personal”, agregó.

El grupo de vecinos realizó una manifestación pacífica en el zócalo de la ciudad para hacer un llamado a las autoridades municipales para intervenir ante Grupo MAS en busca de una solución.









